避孕中的女性請小心，食藥署日公布藥品回收警訊，溫士頓醫藥所生產的事前避孕藥「溫士頓溫不妊T/28膜衣錠WINSTOP T/28 F.C. TABLETS "WINSTON"」，因主成份含量不足，共4批、300萬顆藥丸，可能無法達到避孕效果，一不小心可能鬧出人命。

食藥署科長洪國登表示，「溫士頓溫不妊T/28膜衣錠」為醫師處方的事前避孕藥，保存期限為4年，藥品許可證上的主成份含量應介於90%～110%之間。

日前該藥廠進行「場內安定性測驗（2年）」時發現，產品主成份含量不足，部分批號主成份低於90%，就算規律服用，可能沒辦法達到原本預期的避孕效果。

洪國登指出，主成分含量不足的4批號分別為ST-18A01、ST-18B01、ST-19A01、ST-19B01，約300萬顆，均需全數下架。廠商應於111年1月14日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

洪國登說明，目前已請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

洪國登說，「溫士頓溫不妊T/28膜衣錠」主成分為NORGESTREL L-, ESTRADIOL ETHINYL荷爾蒙雌激素，主要用於避孕。倘對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

此外，要特別注意的是，溫不妊屬於高劑量的舊型避孕藥，一般建議，在月經的第5天吃第1顆，副作用為容易發胖、冒出痘痘，以及噁心嘔吐，水腫頭痛。目前已有較新的避孕藥物，受影響女性應接受醫師評估，選擇適合的藥物。