47歲的大陸女星周迅演技精湛，是第一位集滿金馬獎、香港金像獎、大陸金雞獎三金后冠的大滿貫演員。她用30年鍊成演技教科書，2018年演出《如懿傳》，那時的她已經44歲，戲中從如懿少女時期開始演起，少女的扮相勢在必行。近日一組周迅早年的證件照曝光，引發網友盛讚不管幼年或青少年時期，周迅都五官精緻眼神靈動氣質極佳，直誇：「果然美女都是從小美到大的」。

從第一張照片可看出，周迅大概處於小學一年級上下，雖然頂著一頭小屁孩短髮，但周迅的表情卻不顯童稚懵懂，冰雪聰明的童星潛質隱隱散發。第二張大頭照周迅長髮披肩，應是衢州一中時代的少女時期，髮型雖然未經專業造型師設計，但一股清新自然的靈氣，是不施脂粉也難掩的素顏系美麗。

不管幼年或青少年時期，周迅都五官精緻眼神靈動氣質極佳（圖／截取自微博）

周迅年幼但表情不顯懵懂，冰雪聰明的童星潛質隱隱散發（圖／截取自微博）

第三張照片周迅可能約10歲，已經懂得自己擺出笑容姿勢，一身白衣更凸顯她的脫俗氣質，相信星探看了都會覺得這個小女生「不是池中物」，這也是周迅成名甚早的原因。第四張則是不滿三歲的周迅，短髮圓臉呆萌地像個小男生，但偏偏一雙眼睛靈動不已，可愛到令人不想移開目光。

周迅一雙眼睛靈動不已，可愛到令人不想移開目光（圖／截取自微博）

第五張照片比衢州一中時期再稍長，應是考入浙江藝校舞蹈專科後，彩色照片中周迅穿著白色舞衣，紮起頭髮燦笑的表情相當迷人，已經完全有出道演戲的本錢。周迅當時學習舞蹈編排及民族舞，並在學校和同學被選中去拍掛曆當作打工賺取學費，在當時掛曆圈有著「北瞿穎、南周迅」的稱號。

(照片5)周迅穿著白色舞衣，紮起頭髮燦笑的表情相當迷人（圖／截取自微博）

周迅的第六張照片角度特殊，顯然經過專業攝影師精心捕捉，周迅的稚氣已脫還透發女人味，應該是出道後17歲所拍攝，迷倒全大陸觀眾的巨星就此發光。她曾這麼說：「我不知道什麼叫做明星，選擇做演員這個職業，就會認真專注地付出，你自然就會是觀眾心裡的明星。」周迅的這組稚氣照格外清新，令網友讚嘆：「歲月從不敗美人，果然美女都是從小美到大的。」