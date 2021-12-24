二戰結束後，世界迎來短暫的平靜，戰爭饑荒減少，科技與生技這兩大齒輪加速運轉，人口快速增長，人均壽命也有顯著提升。1950年時，世界人口僅三十億，但到了2020年，竟已突破七十億。突然多了這麼多人要吃飯，加上全球化浪潮影響，導致人們生活步調加快，「吃東西」的節奏竟在不知不覺中也亂了套。像是以人工方式介入家禽家畜的生長速度、大量生產粗製濫造的加工食品，甚或把基因改造技術用於農產上，這些方法的確加快了食物的製造時程，卻忽視了食材與料理的多樣性，而速食與連鎖餐廳不分城鄉大舉進駐，往往也稀釋掉地方文化特色。

從慢食運動到蔬食崛起 飲食文化新浪潮

當飲食行為變得單一乏味，那與史前時代人類吃食只為溫飽豈不無異？

1986年，義大利人卡爾洛・佩特里尼抗議麥當勞在羅馬市中心的西班牙階梯附近開設分店，他擔憂連鎖速食餐廳在此設點，會衝擊當地文化與深厚的歷史底蘊。於是成立了以推廣慢食運動（Slow Food）為職志的組織。慢食運動的初衷，是號召民眾反對按標準化、規格化製作而成的快餐食品，並提倡有地方性、營養均衡的傳統美食。隨著組織壯大，慢食運動還發展出幾項重要精神，像是以「食物方舟」方式保存幾近滅種的農牧食品；推廣有理想的農家、牧場、食品加工業者，以保持市場多樣性；還有最重要的，強調食物與自然的和諧關係，並注重生態平衡。

慢食運動成功激起人們的思考與共鳴，連鎖企業開始反省，過於急促的腳步是否會對地球產生不可逆的傷害，不少人也開始注重食物來源，希望吃得好，吃得輕鬆、自在，最好還要吃得心態正確。這三十多年，慢食運動顯著提升消費者與生產者的良知，可說是二十世紀最重要的飲食文化社會運動。

從慢食運動到蔬食崛起 飲食文化新浪潮

從慢食運動到蔬食崛起 飲食文化新浪潮

慢食生活是一種選擇，而蔬食主義，就是站在慢食的巨人肩膀上，看向更遠的未來。

蔬食文化，東西分明。亞洲各國多半將茹素與佛教文化看作一類，不少人還認為只有宗教信仰者或是需祈願時才茹素，且在佛教清心寡欲的觀念下，也鮮少有人追求過於精緻的素食料理。歐美就不同了，二十一世紀，歐美蔬食人口快速提升，不比亞洲將素食和宗教連結，他們體悟到溫室效應、狂牛症與禽流感、重金屬汙染等都與肉食有關，因此便以「健康」、「環保」與「愛護地球」為初衷，開始進行蔬食生活，這點便與慢食運動不謀而合。

根據美國素食者協會統計，美國素食者在2％至8％之間、英國與義大利約7%、德國為8.4％、瑞士則高達有14％的人口，嚴格遵循無肉飲食。名人推廣、知名餐館轉型成蔬食餐廳、植物肉問世等原因，在歐美，吃素變得超時尚，不少食品業者也極力發展蔬食產品，蔬食餐廳多以融合健康、營養、美食、環保和時尚為訴求來推廣，形塑一股無法忽視的素食文化新浪潮。而這股風潮，也從歐美反吹回亞洲，此次進行「豐蔬食2 蔬食餐廳尋訪之旅」時就有察覺，短短一年間，台灣又多了不少時髦優雅的蔬食餐廳，他們吸收洋風，突破老派素食窠臼，製作出美麗精湛的各種創意蔬食，看樣子，現在台灣也跟上歐美腳步，吃素可是一派潮流呢！

(本文摘自《豐蔬食2》/商周出版)

【內容簡介】

達人掃雷帶路

38位跨領域專業美食家評鑑

全台75家必訪蔬食餐廳、在地小吃精選推薦

在生命最為黑暗、混沌、崩陷之時，種子音樂、豐文創創辦人田定豐接觸了蔬食，本以為不過是小小的飲食習慣改變，卻連帶影響了人生的各個面向，包括生活態度與價值觀。

吃素二十多年，田定豐意識到，世上沒有什麼事情是理所應當的。他之所以能夠得到的比別人多，不只是因為他努力，更是因為他很幸運。幸運是上天的餽贈，他要珍惜這種幸運，將自己擁有的與其他人分享。

《豐蔬食》於焉誕生，他試著分享自己所知道的一切：蔬食如何改變他的生活態度；蔬食也可以做出各種讓人垂涎三尺、色香味俱全的菜色；蔬食的口感也可以很有層次……《豐蔬食2》則是源於分享後所得到的回饋，從讀者的回應中，他知道自己確實可以一點一點地影響、改變他人，並從中得到更多快樂。

延續《豐蔬食》的寫作風格、維持神祕客的暗訪方式，吃遍全台近百間蔬食餐廳，嚴格篩選出75家值得推薦的餐廳及小吃、分享10道以水果入菜的手作料理食譜，透過文字與圖片，引領讀者享用一道道蔬食饗宴。

在餐廳評鑑標準上，仍維持固有的四個等級，分別是「推薦」、「一星」、「二星」與「三星」。

推薦：菜色新穎或口味佳，值得一嚐。

一星：料理讓人驚艷，其他部分也達到基本水準。

二星：廚藝精湛，品嚐到其獨特，菜色具識別度。

三星：匠心獨具，引領潮流，短期之內難以被複製或取代。

《豐蔬食2》更調整了順序編排，採用地域畫分，將台灣本島共16個行政區域分為北（雙北、桃園、新竹）、中（苗栗、台中、彰化、南投、雲林）、南（嘉義、台南、高雄、屏東）、東（宜蘭、花蓮、台東）四區，依序羅列介紹，讓讀者每到一處便能按圖索驥，找到合適的蔬食餐廳。

大千世界，浩瀚無垠，作者秉持分享與鼓勵的初衷，期望不僅讓蔬食者在尋覓餐廳時有所參考，也盼葷食者透過《豐蔬食2》，了解不斷進化演變的蔬食世界，是多麼豐沛而有活力。

【作者簡介】

田定豐／文字．攝影

出生於台灣台北，種子音樂。台灣流行樂壇史上最年輕的經營者，也是許多天王天后的幕後重要推手。橫跨音樂、文學、攝影領域的藝術家。

創作《豐和日麗攝影詩集1-愛情與土地的對話》、《丰台灣》簡體書、《趨光歲月》、《田定豐翻轉命運的66個關鍵字》、《豐和日麗攝影詩集2-愛情的私密對話》、《人生豈能辜負》、《豐和日麗3告白的力量》、《豐蔬食》等暢銷書籍，鎏金歲月創作版畫，台灣系列、印度系列等攝影作品◦

林承彥／文字

1987年生，南投人，葷食者，國立高雄餐旅大學西餐廚藝系、台灣飲食文化研究所畢業，曾任中國時報美食記者、TO’GO泛遊情報副主編，現職為三民輔考集團執行長特助，同時經營《小城食事》部落格。生於南投、高雄讀書，出社會後在台北工作，因此養成一個什麼都吃的好胃口，也習慣在庶民小吃中，品味出意境深長的風土與人情。