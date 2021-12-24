蔬食生活很困難嗎？在其他國家也許是，但在台灣，絕對要比你所想簡單得多。台灣人愛吃，也懂吃，各種美食在小島上匯聚，飲食樣貌十分多元，堪稱世界美食大國。這可不是自我感覺良好，而是有經全球認可，觀光局曾公布外籍遊客來台消費及動向調查，發現有高達72% 的觀光客是為了「吃」來造訪台灣，他們嚮往來台灣大吃一頓，勝過看山海美景，其中又以夜市小吃最能擄獲芳心。

這些美食都是蔬食 在台灣吃蔬食好容易

夜市小吃豐富多樣，其中不乏是蔬食者（嚴格素除外）可安心食用的選項，像是全植物性的芋圓冰、臭豆腐、豆花、車輪餅、地瓜球、蘿蔔糕，蛋奶素可食的蔥抓餅、珍珠奶茶、花生泡泡冰。而隨著台灣蔬食人口現已超過10％，且還在不斷攀高的狀況下，蔬食也越加百花齊放，已有商人腦筋動得飛快，將刈包、鹽水雞、鹽酥雞、小籠包、牛肉麵、大腸麵線等做成全素版本，甚至還出現蔬食版的吃到飽、台式熱炒、麻辣火鍋，就連連鎖便利商店也開始製作全蔬食餐盒，選擇之多，讓人目不暇給。

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說到這，我由衷佩服蔬食創作者的機智與創意，像是超級葷的豬血糕，用紫菜打碎來做竟然毫無破綻，海鮮貝類用蒟蒻來形塑，也是幾可亂真，植物肉更是神物，問世之後，所有絞肉類食物，如漢堡、肉包、水餃，通通有了蔬食靈魂，還出乎意料地好吃。不過有些正義魔人會對這種「已經吃素還對葷食有所欲念」的行為開砲，說吃素肉素魚很「假掰」，既然都選擇吃素了，就應該「六根清淨」。坦白說，我對這種言論相當不以為然，蔬食是一種選擇，既不尊貴高尚也不庸俗低下，實在不用施加原罪，更何況無論葷素，尊重別人的飲食習慣，可是最基本的道德修養呢。

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你可能跟我一樣，也曾對蔬食帶著有色眼光，覺得茹素必有所求目的，害怕走進成天放著梵音，招牌上寫著卍字或貼著蓮花，油氣衝天的那種素食餐廳。是時候該拋下這樣的成見了，身處台灣這樣的蔬食天堂，要過蔬食生活，無須刻意也不用勉強，只要按照自己的飲食習慣輕鬆自在過日子就好。覺得這陣子肉吃多了，可能一週一到兩天，或是一天一餐改以蔬食攝取，沒有壓力地慢慢改變，不知不覺，你會漸漸察覺體態好像輕盈了一些，心境上也更為開闊包容了。

(本文摘自《豐蔬食2》/商周出版)

【內容簡介】

達人掃雷帶路

38位跨領域專業美食家評鑑

全台75家必訪蔬食餐廳、在地小吃精選推薦

在生命最為黑暗、混沌、崩陷之時，種子音樂、豐文創創辦人田定豐接觸了蔬食，本以為不過是小小的飲食習慣改變，卻連帶影響了人生的各個面向，包括生活態度與價值觀。

吃素二十多年，田定豐意識到，世上沒有什麼事情是理所應當的。他之所以能夠得到的比別人多，不只是因為他努力，更是因為他很幸運。幸運是上天的餽贈，他要珍惜這種幸運，將自己擁有的與其他人分享。

《豐蔬食》於焉誕生，他試著分享自己所知道的一切：蔬食如何改變他的生活態度；蔬食也可以做出各種讓人垂涎三尺、色香味俱全的菜色；蔬食的口感也可以很有層次……《豐蔬食2》則是源於分享後所得到的回饋，從讀者的回應中，他知道自己確實可以一點一點地影響、改變他人，並從中得到更多快樂。

延續《豐蔬食》的寫作風格、維持神祕客的暗訪方式，吃遍全台近百間蔬食餐廳，嚴格篩選出75家值得推薦的餐廳及小吃、分享10道以水果入菜的手作料理食譜，透過文字與圖片，引領讀者享用一道道蔬食饗宴。

在餐廳評鑑標準上，仍維持固有的四個等級，分別是「推薦」、「一星」、「二星」與「三星」。

推薦：菜色新穎或口味佳，值得一嚐。

一星：料理讓人驚艷，其他部分也達到基本水準。

二星：廚藝精湛，品嚐到其獨特，菜色具識別度。

三星：匠心獨具，引領潮流，短期之內難以被複製或取代。

《豐蔬食2》更調整了順序編排，採用地域畫分，將台灣本島共16個行政區域分為北（雙北、桃園、新竹）、中（苗栗、台中、彰化、南投、雲林）、南（嘉義、台南、高雄、屏東）、東（宜蘭、花蓮、台東）四區，依序羅列介紹，讓讀者每到一處便能按圖索驥，找到合適的蔬食餐廳。

大千世界，浩瀚無垠，作者秉持分享與鼓勵的初衷，期望不僅讓蔬食者在尋覓餐廳時有所參考，也盼葷食者透過《豐蔬食2》，了解不斷進化演變的蔬食世界，是多麼豐沛而有活力。

【作者簡介】

田定豐／文字．攝影

出生於台灣台北，種子音樂。台灣流行樂壇史上最年輕的經營者，也是許多天王天后的幕後重要推手。橫跨音樂、文學、攝影領域的藝術家。

創作《豐和日麗攝影詩集1-愛情與土地的對話》、《丰台灣》簡體書、《趨光歲月》、《田定豐翻轉命運的66個關鍵字》、《豐和日麗攝影詩集2-愛情的私密對話》、《人生豈能辜負》、《豐和日麗3告白的力量》、《豐蔬食》等暢銷書籍，鎏金歲月創作版畫，台灣系列、印度系列等攝影作品◦

林承彥／文字

1987年生，南投人，葷食者，國立高雄餐旅大學西餐廚藝系、台灣飲食文化研究所畢業，曾任中國時報美食記者、TO’GO泛遊情報副主編，現職為三民輔考集團執行長特助，同時經營《小城食事》部落格。生於南投、高雄讀書，出社會後在台北工作，因此養成一個什麼都吃的好胃口，也習慣在庶民小吃中，品味出意境深長的風土與人情。