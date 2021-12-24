印度神童阿南德（Abhigya Anand）在最新預言影片警告，明年經濟會受到Omicron變種病毒，而面臨嚴峻的危機，還建議人們買進白銀、黃金等資產，稱這是2022年最好的投資。然而有專家表示，隨著明年全球經濟正常化、美國收緊貨幣政策，白銀、黃金價格2022年將會受到衝擊，估計將回測到疫情前水準。

多次精準預言的阿南德指出，Omicron會在未來幾個月改變人們的生活，政府加劇對人們的限制，祭出類似如封城等手段，人民恐慌、經濟也將陷入困境；不過阿南德也提出幾項投資利器，其中點名黃金、白銀等資產，稱2022年為木星年，會在金銀領域中產生數位革命。

對於明年金價、銀價走勢，分析師並不樂觀看待。《金拓新聞（Kitco News）》報導，法國外貿銀行（Natixis）貴金屬分析師伯納德達達（Bernard Dahdah）預估黃金和白銀將會在明年受到衝擊，金價將回落至約每盎司1630美元，而銀價則跟隨金價走低，到每盎司21.1美元。

伯納德達達預計美國聯準會的貨幣政策在2022年，仍會是金價最大的上行動能，不過若全球經濟持續正常化，供應鏈問題獲得解決，通膨隱憂就會逐漸緩解。此外，美國經濟進一步成長和高通膨也會使聯準會於明年提高利率。

他認為通膨預期緩解的情況下，聯準會升息，料實質利率將比2021年負值減輕許多，更趨近於零，這也將導致黃金處在一個艱鉅的環境，因為更高的利率、殖利率增加持有黃金的機會成本。

值得一提的是，伯納德達達強調，金價不會完全崩潰，仍會高於2010年均價；且還警告，一旦疫情惡化，金價可能將攀升至2000美元，原因是美國貨幣政策的走向，取決於經濟復甦的程度。