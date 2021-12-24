看房要素百百種，每個人顧慮的地方截然不同。1名網友近期看了不少物件，也因此看出了心得，他羅列7大缺點表示看來看去還是沒買到房，好奇大家看房最在意的要點是什麼？底下網友踴躍分享自身考量，不少網友認為除了房價預算外，「地點」是首要考量，貴點也沒關係。

1名網友在社群平台臉書「買房知識家(A你的Q）」發文，近期看房看出些心得，羅列新房子7大缺點：公設比高、多公設但多在養蚊子、管理費高、輕隔間、（隔音、載重問題）、室內格局偏小（常見床頭腳都頂牆）、地點和機能較差、且綜合上述條件價格不斐。

原PO表示，看了許多新房，基於上述心得考量，「兜兜轉轉了幾圈，還是沒買新房」，好奇在排除最後一點房價預算外，大家對於買房的首要考量是什麼？

貼文一出後，網友熱烈討論，「不喜歡公設比高，因為是建商A錢的手法之一，還有管理費」、「空間小不喜歡，管理費高也討厭」、「戶數太多也是考量」、「管理費也暴增」、「公設比太高大的，無法接受」、「隔局很差」、「樓上、樓下、隔壁住惡鄰」。

另外，有不少人提到地點是最主要考量，「機能很差又小」、「地段機能第一，其他不是重點，首先要有摳摳」、「人以群聚，口袋夠深的話，老殘窮聚集的地方別買」、「首重地點，貴點沒關係，其實以上缺點都是錢的問題」。