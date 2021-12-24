By2妹妹Yumi（孫雨）因捲入王力宏婚變風波，疑似不敵輿論壓力，22日被爆出輕生送醫急救，還有就醫照片和診單，但隨後有自稱醫護人員打臉，表示她僅吃2粒褪黑激素和維生素，輕生消息疑造假，而By2工作室也發聲明喊要提告；而爆出Yumi輕生消息的神秘人「做個小孩007」更被懷疑假帳號，23日晚間轉發By2工作室聲明整理5重點，底下留言意外證實真的「有關係」。

王力宏遭李靚蕾爆出一連串不堪行徑後，風波似乎沒因為他的道歉而平息，還扯出不少案外案，而李靚蕾23日下午再發文，更喊話希望是最後一封信，盼事件告一段落；不過，By2妹妹Yumi的閨密「做個小孩007」立刻開砲，怒批「事件總會過去，一切都終將歸於平靜。可受害者卻將永遠活在事件之中」、「想要就此停止，讓一切停在對你最有利的地方，沒那麼好的事」。

微博網友「做個小孩007」在23日晚間轉發By2工作室聲明並整理5重點，By2工作室在底下留言意外證實他和Yumi真的「有關係」。(圖/ 摘自微博)

不久後By2工作室也發聲明，嚴正否認網路上的不實信息，提到先前保持安靜都是為了取證，現在將保留法律責任，已握有證據不排除開告；而「做個小孩007」先前一度被質疑是李靚蕾購買的網軍帶風向，甚至被嗆「By2工作室已經發聲明，你怎麼還在演？」。

在各種質疑聲下，「做個小孩007」23日晚間又轉發By2工作室聲明，還幫大家劃重點，「1.yumi不是小三2.報警是真的 3.輕生洗胃搶就是真的 4.接下來造謠的人都要倒楣 5.這個時候還在罵我是小號、被錘造謠的，生而為人，我為你的閱讀理解能力感到抱歉」；而By2工作室也馬上在底下留言比讚的符號，他也回覆一個愛心符號，從雙方互動間接證明此帳號真的是Yumi閨密，非假帳號。

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