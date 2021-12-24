新冠疫苗第三劑今日全面開放混打，指揮中心23日公布基礎加強劑、追加劑施打方案，針對12歲以上的8類免疫不全及免疫力低下對象，在接種第二劑間隔滿25天即可施打基礎加強劑，有3種疫苗可選。精神科醫師沈政男發文建議，施打第三劑可依年齡做區隔，選擇注射莫德納或BNT疫苗。

沈政男醫師23日在臉書發文，建議民眾接種第三劑要打mRNA疫苗，並依照年齡做區隔參考，「不滿三十歲就打BNT，以免心肌炎，三十歲以後可以打莫德納」，接種第三劑一周後保護力就會見效，不用等到兩周。

沈政男表示，如果認為Omicron威脅很大，就趕緊去打第三劑，反之，如果你認為「7+7」還是可以擋住，不至於漏進社區，那也未必急著要打。至於第三劑莫德納以後會不會打全劑？沈政男認為更多研究出來就會，且打全劑的保護力「一定是最高，這沒什麼好講的」，不必太擔心副作用的問題。

第三劑疫苗分為基礎加強劑、追加劑2種施打方式，基礎加強劑是為免疫不全及免疫低下的族群設計，間隔滿25天可接種，應施打全劑量效果較佳，接種品牌建議為莫德納、BNT、高端。至於一般民眾的追加劑，打完第二劑滿5個月可接種，若選莫德納為半劑量。