李靚蕾一記「蕾神之錘」，揭發王力宏召妓、約炮荒淫私生活，重挫形象，隨著李靚蕾今天(23日)聲明「到此為止」，也暫時讓事件告一段落，而過去王力宏一直被盛傳是同性戀，對此資深記者麥若愚表示，這其實都是唱片公司在背後「捉刀」，為的就是包裝偶像。

資深記者麥若愚在節目《突發琪想》上表示「我終於知道為什麼王力宏會被傳是同性戀」，他說，王力宏剛出道時，唱片公司不論主管或員工，都跟他們媒體說「王力宏是個小Gay」，現在才知道被唱片公司騙了。

麥若愚說，當時唱片公司這樣操作，無非就是要包裝王力宏，掩飾他的性向，因為王力宏相當花心，藉著宣傳王力宏是同性戀，大家就不會相信那些緋聞，大嘆「你就知道當時偶像包裝多厲害，甚至用這種手法掩飾他性向」，直呼有夠可怕。

李靚蕾在17日的4500字毀滅式爆料中，指控王力宏約炮對象時，明確用了「他」與「她」兩個字，疑似暗示王力宏男女通吃，引發熱議。而事實上王力宏早從出道開始，性向問題就一直沒停過，儘管結了婚，不少人依舊認為王力宏是同性戀，還一度與「鋼琴王子」李雲迪傳出有不正常關係，但隨著後者召妓事件不攻自破，王本人也因為這次李靚蕾大爆料才恍然大悟，2人都因召妓形象破滅，遭網友狂酸「真是絕配」。