主計總處23日公布2020年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數為50.1萬元，雖然創下統計以來新高，但全國有約半數的上班族低於平均薪資，創下歷史新高。PTT網友質疑，台灣經濟有史以來最好，怎麼還有一半人的薪水不到51萬。

主計總處公布2020年的薪資中位數50.1萬，年增率僅0.48%，創下4年以來新低，也低於極端高薪者的成長率，「中位數對平均數的比值」也降至0.771新低，低於平均薪資的人數也攀升至67.88%，代表有逾三分之二的人不到平均薪資。

而在此前，主計總處公布第三季國民所得預估，今年Q3經濟成長率估計達3.8%，若維持Q4成長率4.01%預測，全年有望達到6.01%，依此推估，台灣2021年人均GDP有望達到3.2萬美元。

隨著主計總處公布薪資中位數，PTT網友納悶，台灣經濟迎來有史以來最好，怎麼還有一半的人薪水不到51萬，先前還稱台灣人均GDP上看3.2萬美元，「結果多賺到的錢都跑哪去了」。

不少網友對薪資漲幅無感，「說好的50年來經濟最好」、「台灣真的一堆人薪水超低的」、「連50都不到在台灣還能生活嗎」、「服務業薪水沒漲，科技業薪水漲不少，所以中位數才沒變」、「我們公司去年就沒加薪，bonus還砍20％，慘兮兮」、「有不少人的年金一個月就超過4萬了」、「對不起，拉低了水平」、「50萬，月薪要四萬，自己問問身邊人有沒一半有四萬以上」。

此外，房價不斷高漲，近半上班族領不到平均薪資，也讓網友感到無力，「房價繼續漲」、「好慘，一個月4萬3不到，完全沒有買房的可能」、「都有錢人在買的，一直炒房，炒房在台灣是無解的」、「所以房子是誰在買？炒這麼高」、「看房價趨勢就知道了啊，大漲的都是科技業周遭」。