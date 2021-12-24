新光金控總經理吳欣儒23日參加中小企業創新金融服務上市記者會，她致詞時回憶起爺爺吳火獅創業、籌資的辛苦，忍不住哽咽；她親自率領集團高階主管出席，力挺中小企業貸款的金融創新服務。

吳欣儒表示，最近流行看電視劇《茶金》，讓她想起爺爺那個時代，從微型創業的辛苦，也看過長輩創業缺資金、趕銀行3點半，沒錢被瞧不起的景象，那個年代要一份錢是很辛苦的事情。

吳欣儒回憶起爺爺曾說「沒有錢才根留台灣，有台灣，就要好好打拼」；吳欣儒話說到一半、低頭哽咽，全場靜默數秒，接著她提及，各部會能替年輕人發聲，感謝支持新創事業，讓很多年輕人有機會創業，為自己夢想去打拼。

國發會主委龔明鑫表示，很多中小企業年營收只有50萬元，由於收現金、鮮少跟銀行往來，遇到這次疫情衝擊後需要資金，卻因為是信用小白，銀行不願意借錢，現在透過政府政策、提供十足信保簡易貸款機制，中小企業在申請微型貸款時，也能有第一次跟銀行接觸的機會。

新光銀行推出「OU微企貸」，與金融科技新創公司普匯金融科技合作，運用科技解決傳統中小企業面臨融資的痛點，客戶透過金融科技業者的APP即可不受時空限制（全天候24小時）快速完成申請，新光銀行也進一步結合API、RPA及AI模型等技術將徵審流程優化，零接觸、全線上快速核貸，不僅有效協助企業主取得資金融通的管道，更配合政府產業數位轉型政策，協助建構數位融資生態，實踐普惠金融。

為慶祝「OU微企貸」服務上線，新光銀行現正推出三年固定3.80％低利、免擔保品、初期最高100萬額度，爾後視需要滾動調整額度，提供24小時快速便捷申貸服務，企業主完成相關資料上傳，於銀行營業時間內最快1小時提供初核額度，最快8小時可得知最終核貸結果，於銀行完成開戶即刻進行撥款入戶作業，提供企業便捷全新貸款體驗。