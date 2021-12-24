台語歌壇楊惠絜推出個人首支單曲〈原來愛你只是一場夢〉，獲文化部與公視、民視合作的金鐘大戲《孟婆客棧》青睞，以一介唱片新人之姿，演唱冠軍大戲《孟婆客棧》片尾曲。她特地日前赴民視攝影棚，拜會各級長官，並在百分百《孟婆客棧》佈景前合影留念，她感恩說：「何其有幸可以為尊敬的吳念真、唐美雲大師的作品發聲，一切是那麼美好，真的謝謝《孟婆客棧》，謝謝各位老師，我一定會更努力。」

楊惠絜不曾演過戲，但在金鐘級的戲劇佈景前，她也戲胞大開，「我是《孟婆客棧》的忠實戲迷，連重播都看，希望可以向李千那、彩樺姐看齊。」說著說著就比起了幾個歌仔戲身段，神還原劇中情節。而楊惠絜本身是正統音樂科班出身，從光仁中小學一路唸到文化大學音樂系，雙主修鋼琴和琵琶，可說是學貫中西，獻身教育多年，桃李滿天下，更是無數選秀比賽的專業評審，地位相當崇高，是台灣中部的歌唱天后。

楊惠絜則謙虛自己仍在學習當中，出唱片則是希望為自己和學生留下值得紀念的完美作品，為歌唱天涯留下美好回憶，但她強調：「我不是玩票喔，希望粉絲朋友多多支持我，我會持續把最好的音樂作品帶給大家。」