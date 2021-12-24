金曲天團頑童 MJ116 單飛不解散計畫，在小春Kenzy、瘦子E.SO與大淵MUTA三人接連出輯獲得好成績後，瘦子宣布將推出新專輯《EARTHBOUND》，日前拍攝新歌〈Way Up〉MV，首次挑戰全動畫，不斷在綠幕前演出的瘦子E.SO更是笑稱自己像在演出超級英雄電影。

瘦子新專輯的成品更跳脫傳統制式的想法，跟企劃、設計一起發想跟花了8個月製作了全球有史以來第一本的音樂專輯全立體的有聲書，瘦子分享先前特地抽空與製作人一同到東部民宿，在大自然的原始環境中過了醒來就在音樂的環境中，得到豐富的創作想法。

在全球疫情衝擊下，瘦子透過網路飛往所有嚮往的國家與地區，帶回所有的可能性與原創性，一下還在南美洲打鼓，下一秒又飛往非洲看著動物大遷徙。自由自在的瘦子在全地球各國家數十萬數百萬個的音樂片段中，卻讓公司花了八個月深陷焦頭爛額處理全球音樂版權。〈Way Up〉的 MV 用動畫描述在未來的世界中，坐在吉普車裡面的瘦子，用意象式的手法刻畫出動物與生命在人類歷史上不斷被擊倒，再起身拼搏的生存意志，就像在訴說野生動物與盜獵者、大自然與人類之間永無止境的戰爭一般。