四項公投結束後，下一場戰役就是台中第二選區立委補選，將於明年1月9日投票，候選人競爭激烈。根據民進黨台中市黨部主委李天生透露，他在內部曾看過近期2份民調，國民黨候選人顏寬恒和民進黨候選人林靜儀兩人互有領先，但是差距都在正負誤差值內，勝負可能在3千票左右。顏寬恒發言人張禹宣則表示，這種民調參考資料，僅供參考。

據《三立新聞網》報導，李天生看過綠營內部民調指出，最近的補選民調顯示，都呈現膠著狀態，很接近的一個戰爭，輸贏可能不會超過3千票；對此，顏寬恒發言人張禹宣表示，這種民調參考資料，僅供參考。

顏寬恒15日也曾表示，確實有內部民調，但只供他自己參考，目前最重要的是積極爭取選民認同，繼續勤走基層。另據《信傳媒》報導，有綠營黨政人士表示，以台中第二選區公投同意票數及顏家沒動員來估票，選前民調林靜儀至少要贏10%，才有勝選機會。

前民進黨立委郭正亮21日則在臉書粉專「朱學恒的阿宅萬事通事務所」直播中指出，以目前情勢來看，顏寬恒較占上風，兩者只差2000票。

台中第二選區立委補選，目前選舉人數初估約有29.6萬人，將設258個投開票所，正確的選舉人數將在1月5日公告。