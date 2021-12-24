台中第二選區立委補選，剩下18天。據傳民進黨內部有做過兩份民調，估民進黨候選人林靜儀與國民黨候選人顏寬恒勝負可能在3千票左右。資深媒體人陳敏鳳表示，因為總統蔡英文跟行政院長蘇貞昌太忙了，現在民進黨有一張新王牌，就是「賴醫師跟林醫師」；她也認為，在這種五五波的選情中，誰能夠真正拿到「絕密武器」，才是重點。

陳敏鳳23日在政論節目《新聞面對面》中表示，顏寬恒現在請3位立委來拍錄影帶，那個錄影帶拍得非常好，從宣傳角度來看及素質很都好，拍這3支影片算是高招；她也認為，台中市長盧秀燕一定會幫忙。但是問題是，民進黨最後決戰點，就是那個地盤，也有新潮流系，「王牌」可能已經換人了，因為總統跟蘇院長太忙了，現在有一張王牌，叫「賴醫師跟林醫師」。因該選區民眾應會對醫師比較敬重，當賴清德用步行的方式去拉票時，對補選，又會起另外一個變化。

陳敏鳳指出，2018年民進黨氣勢壞到一個極點，郭國文代表民進黨出戰台南立委補選，那時還有另外一席的補選，可說差到不行，後來賴清德自己下去走，當時下雨，然後還要步行一直繞。現在新潮流已經在規畫了，要請賴清德再去扮演這樣的角色。

陳敏鳳認為，總統到最後一場，一定會下去台中。問題在於，在補選這種五五波的選情中，誰能夠真的拿到一個所謂的「絕密武器」，那個才是重點。