日本與中國的關係正陷入建交以來最低潮與最緊繃時期，台灣也因為中美日的複雜關係而被推到衝突最前線。在現下政治氣氛中，日本積極地擔任美國操弄台灣議題的馬前卒，在其外務省設立台灣政策企劃官，勢必引爆與中國之間的重大外交衝突。新上任的日本首相岸田文雄配合美國端出這盆炸藥，必然會讓台灣再次成為中美日外交衝突的焦點，台灣夾在其中恐怕只有吃悶虧的份。

日本這些年在外交上，跟隨美國處處與中國針鋒相對，與過去數十年來積極賺取大陸改革開放政策紅利的做法截然不同。最近日本首相宣布不出席北京冬奧，絲毫不顧中共在東京奧運上大力的支持的情面。即將來臨的2022年是日中關係正常化50周年，但中日關係卻愈來愈不樂觀，屆時雙方大概不會有什麼高調的慶祝活動，反而有可能會惡言相向。

日本媒體傳出一張正在興建中的石垣島導彈基地照片，據說是為部署美國中程導彈之用。（圖／網路）

首相安倍晉三執政期間，中日兩國關係一直顛顛簸簸，即便藉G20大阪峰會讓中國國家主席習近平訪問了日本，雙方的會見仍非常尷尬。安倍下台後換上菅義偉，也因為美國的緣故未能推進兩國關係有半點進展，現在岸田文雄上任，原本被認為是「親中派」的首相反而推進了更多與中國對抗的措施，包括擴大防衛預算、部署射程可達中國內陸的中程導彈、設立台灣政策企劃官、與美軍建立應對台海戰爭的計劃等等，讓原先期待日本對中政策轉向的分析家跌破眼鏡。

北京當然也理解在美中關係惡化的情況下，日本其實能做的選擇不多，但至少不要衝撞北京最在意的禁忌──台灣問題。近期一些日本政治人物在涉台言論上益發激進，屢屢在台灣問題放砲的安倍晉三在首相任上的言論還較為節制，卸任後的則大肆在台灣問題上刺激北京，這不只是為滿足其支持者的心理需要，更是為了迎合美國的中國政策。

安倍等人有關台灣問題的談話雖激怒北京、迎合美國，對台灣卻看不出有任何幫助。（圖／新華社）

不過，安倍等人有關台灣問題的談話雖激怒北京、迎合美國，對台灣卻看不出有任何幫助。日本自民外交小組組長佐藤正久指出，現在台海情勢漸趨緊張，因此根據日本的安全、外交政策和經濟利益，將增設台灣政策企劃官。日媒《朝日新聞》分析稱，岸田文雄政府此次決定在外務省設立台灣政策企劃官，是由外務省在自民黨外交小組會議進行說明，這種在政策上「以黨領政」的狀況極為少見，顯然外務省雖然有一位對中國立場上較溫和的外相，但整個外務省幾乎都已被自民黨右翼勢力把持，未來可能會出現更多在外交上更為激進、更具挑釁意味的措施。

This is the activities of JS KAGA and JS MURASAME, #IPD21 units. The JMSDF continues to strengthen the capability of Japan-U.S. Alliance and contributes to realize a "#FreeandOpenIndoPacific". 🇺🇸⚓️🇯🇵#FOIP #JapanUSAlliance pic.twitter.com/2df4Ogu4vX — Japan Maritime Self-Defense Force (@jmsdf_pao_eng) December 16, 2021

俄羅斯科學院遠東所日本問題研究中心主任瓦列里．基斯坦諾夫接受媒體採訪時指出，多年來中日關係持續走低，除了釣魚島問題，很大程度上是與台灣問題有關。日本越來越捲入中美台的複雜對抗關係中，而日本又是美國在亞洲的最近和最為重要的盟國，中美若因台灣問題發生武裝衝突，日本不可避免地會捲入其中。安倍晉三也因此在日本政治團體的論壇上反覆強調，台灣穩定直接關係到日本安全，「台灣有事，就是日本有事」、「日美對武力統一台灣不會坐視不理」，他還認為目前烏克蘭的安全情勢很值得台灣借鑑。

按佐藤正久所表明設立台灣政策企劃官的談話分析，這個職位將專門就台灣議題 與美方保持聯繫與協調，未來公開就台灣問題發言的機會更多，預料會是日本在台灣議題上的主要砲手。日本政界人士認為，岸田文雄首相設立此一職位有兩種考量，首先是要淡化自己長期以來的「親華」色彩，因為他屬於自民黨內相對溫和、對中較友好的派系「宏池會」，而且又任命了同被稱為「知華派」的林芳正出任外相。未來台灣政策企劃官將不單負責台灣政策協調，還會包括釣魚島與東海問題，都是日本政界期待採取較強硬態度的議題。設立台灣政策企劃官另一個目的是藉此強化日美關係，以迎合美國目前的台灣政策，並配合美方在亞洲圍堵國力與軍力快速擴張的中國大陸。

美國海軍與日本海上自衛隊艦艇最近在日本四國島外海舉行聯合軍事演習。日防衛省發出圖片標明兩國參演艦艇名稱有其用意。（圖／日本聯合參謀本部）

日本外務省設立台灣政策企劃官後，預期將會頻繁與台灣政界與學界接觸，在北京看來這都是破壞「一中原則」的行徑，如此中日雙方在台灣問題上發生的衝突會更多，目前經常在日本兩個海峽穿梭的中共軍機與船艦活動以及釣魚島海域的對峙也會大量增加，原本已不平靜的亞太地區將迎來更多的衝突點。2周後美日之間還要在華盛頓進行防長、外長的「2+2」會談，是岸田文雄上任後的首次雙部長會議，接下來他還要出訪美國，與美國總統拜登的峰會上也必然會談到台灣問題，可以預期這幾個月內，台灣問題仍持續會是國際政治最敏感的熱點。