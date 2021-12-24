西方強權指控俄羅斯當局持續在烏克蘭邊界集結大批兵力之際，一名美國高官今天表示，美國準備從明年1月初起與俄國談判。

法新社報導，這名美國官員說，「美國準備在1月初從事外交行動」，含雙邊外交以及透過「多種管道」。

「俄國提出的一些議題，我們認為可以討論，還有一些議題則是他們清楚知道我們永遠不會同意的。」

值此之際，西方日益擔憂烏克蘭軍事情勢大幅升溫。

克里姆林宮愈來愈堅定宣稱，西方與北大西洋公約組織（NATO）過於危險地進逼俄國邊界。

俄國上週向西方提交全面性的安全要求，要北約不該接受新成員，以及禁止美國在前蘇聯國家建立新基地。

這名美國高官指出：「任何對話都應以互惠為基礎，代表我們已提出我方自己的疑慮。我們會繼續密切觀察俄國在烏克蘭邊界引人憂心的部隊行動和部署。」

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）今天稍早已在莫斯科告訴記者，華府願意明年1月在日內瓦討論俄國限制北約東擴的安全提案，這是「正面」回應。