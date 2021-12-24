耶誕節前夕，南韓總統文在寅今(24)日宣布，將特赦前總統朴槿惠。

朴槿惠在閨蜜門案中涉嫌濫用職權、向多位國家情報院長收賄，今年1月被最高法院判20年徒刑、罰金180億韓元(約合台幣4.19億)、還被追討犯罪所得35億韓元。由於繳不出罰金，檢方扣押她位於首爾市瑞草區內谷洞的住宅。

朴槿惠除了被扣押住宅，因沒有錢繳罰款，依據南韓《刑法》規定，若無力償還罰金，則須得在一定期間內服勞役做為替代方案，最長可達3年。

朴槿惠胞妹朴槿姈21日才剛剛宣布，將代表極右派的新韓半島黨，參加即將到來的南韓第20屆總統大選。南韓政壇今天傳出總統文在寅將特赦朴槿惠消息。根據韓聯社報導，南韓執政陣營核心人士表示，除了朴槿惠被列入特赦名單外，前總理韓明淑也將獲得特赦。報導指出，南韓法務部曾對特赦政治人物持消極態度，但可能出於對朴槿惠健康狀況等的考慮，文在寅才做出特赦決定。

現年69歲的朴槿惠除了閨蜜門案和受賄案判處20年有期徒刑，加上之前干涉選舉案被判2年，刑期累計為22年。她在獄中身體情況欠佳，2019年曾經接受肩膀手術，今年因為肩膀及下背部慢性痛症而入院3次。若無特赦和假釋，朴槿惠最晚將在2039年，以87歲高齡出獄。