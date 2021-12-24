美國最新情資顯示 中方協助沙烏地打造彈道飛彈

美國情報機構已評估，沙烏地阿拉伯在中方的協助下，正積極自製彈道飛彈。而這發展可能引發整個中東重大的漣漪效應，並使拜登政府遏制沙國最大區域對手伊朗核野心的努力複雜化。

據CNN新聞網23日報導，據3位熟知最新情報的消息人士透露，眾所周知，沙國以往從中國採購彈道飛彈，但在這之前，始終無法自力打造。

此外，CNN取得的衛星圖像也顯示，沙國目前至少在一處製造武器。近幾個月來，包括白宮國家安全會議（NSC）等好些機構的美國官員已進行機密情資簡報，顯示中沙之間進行了多次大規模敏感彈道飛彈技術轉移。