立法院23日針對「111年度中央政府總預算案」相關事宜由院長游錫堃邀集朝野黨團協商研商，會中達成協議後，民進黨團總召柯建銘與書記長劉世芳出面，宣讀協議書的內容。（鄭任南攝）

民進黨立法院黨團將明年度政府總預算案逕付二讀引爆爭議。立院23日召開朝野協商，民進黨團總召柯建銘允諾朝野有共識，24日就會針對逕付二讀提出復議，讓總預算重回委員會，但前提是各委員會須在12月28日完成審查、在1月底前完成三讀；各黨團也都表示同意。消息一出引發討論，有不少網友認為，這結果印證了前總統陳水扁的名言「衝突、妥協、進步」。

民進黨立法院黨團本周二將明年度政府總預算案，自各委員會抽出逕付二讀，跳過實質審查，創下立法院首例。民進黨團喊話，這是反制國民黨停審預算的自力救濟，避免明年春節前審不完；但在野黨砲轟，這是阻擋立委行使職權的鴨霸行為，20億大內宣都將被一併偷渡成功，根本是走向獨裁、漠視民意，不排除聯手反制。

歷經近3小時協商，最終達成共識，由立法院長游錫堃宣讀，各黨團同意針對111年度中央政府總預算案公務預算部分，「院會由各委員會抽出逕付二讀之決定，由民進黨團於110年12月24日提出復議，並回復至各委員會審查階段，由各委員會賡續審查，於110年12月30日前完成審查。」

此消息一出引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》臉書相關連結下留言：「印證了阿扁的名言：衝突、妥協、進步」、「真的是『衝突、妥協、進步』，對各黨而言都是」、「果然阿扁是玩政治第一人」、「阿扁果然是民進黨的導師」、「真的無恥到極點」、「風向又轉了嗎？其實人民已不在意了，因為結果都一樣！」