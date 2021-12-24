第三劑疫苗全面開放，且今起除了莫德納疫苗外，也可以選擇BNT和高端作為第三劑，讓不少民眾糾結自己到底該怎麼選擇，對此《中時新聞網》也整理出第三劑混打組合、常見副作用等6大問題供民眾參考。

一、誰可以打第三劑？

年滿18歲且打完2劑疫苗5個月的民眾可打第三劑。此外，罹患免疫力相關疾病的12歲以上民眾則可在打完第二劑28天後，預約接種第三劑，因為這些人的疫苗抗體反應較一般人低，所以第三劑也只能算是基礎劑（如同一般人的前兩劑）。

而免疫力不全或免疫力低下的族群包括，目前正進行或一年內曾接受免疫抑制治療的癌症病患、器官移植患者、幹細胞移植患者、中重度先天性免疫不全者、血液透析患者、HIV陽性患者、正使用高度免疫抑制藥物者、過去半年內接受化學治療或放射線治療者、其他經醫師評估免疫不全或免疫低下者。

二、有什麼廠牌可選？

今（24日）起去打第三劑疫苗可選擇莫德納（半劑量）、BNT（全劑量）與高端（全劑量）。理論上不開放AZ疫苗，但若有民眾接種過其他廠牌出現嚴重不良反應，經醫師評估可打AZ作為第三劑。

三、第三劑要怎麼選？

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議民眾第三劑選mRNA疫苗（莫德納或BNT）或次單位蛋白質疫苗（高端）。根據國內研究顯示，混打不同廠牌的疫苗，最後抗體結果最高的是mRNA疫苗，第二為高端，最後則是AZ。另指揮中心不贊成混打mRNA疫苗，因此前兩劑接種莫德納，第三劑就建議打莫德納。

四、第三劑有啥組合？

根據ACIP與指揮中心的建議，第三劑混打可參考以下組合「AZ+AZ＋mRNA疫苗」、「AZ＋BNT＋BNT」、「AZ＋莫德納＋莫德納」、「莫德納＋莫德納＋莫德納」、「BNT＋BNT＋BNT」。

五、打第三劑副作用？

第三劑的副作用多是發燒、局部腫痛、倦怠或關節痛，發生率和前兩劑差不多，但第三劑選mRNA疫苗的發生率較高，而第三劑打mRNA疫苗出現心肌炎的機率仍舊屬於極罕見的情況。

六、什麼狀況先不打？

如果身體狀況不穩定、感冒後出現急性發燒等症狀，建議可以暫緩接種，等到病情穩定以後再去打。不過，如果感冒一周只剩下輕微症狀，則可視自己的狀態決定。