藝人王力宏婚變扯出案外案，「南拳媽媽」彈頭發文砲轟陳建州，怒斥他見到兄弟出事就秒切割「逃得像猴子」，未料女星李妍憬反爆料曾遭彈頭壓倒摸胸，更驚爆「後來我跟信認識喜歡交往又是另一個地獄」，導致歌手信也無端捲入風波，引發網友熱議。

李妍憬曬出彈頭找朋友居中協調的對話截圖，一開始就怒斥：「你一邊找我好友要私下解決，一邊發文，你若心中無愧你怎麼會這樣，想要故技重施嗎？」更直指他拿女兒當當擋箭牌，接著回憶起剛出道時，彈頭曾邀約她泡溫泉，沒想到拒絕共住一間房後，彈頭竟到她房裡做出越矩行為，甚至還被抹黑巴著他的名氣不放，讓她無奈表示：「我何罪之有」，未料接著爆料：「後來我跟信認識喜歡交往又是另一個地獄」。

李妍憬表示目前只是要個道歉，未料彈頭卻拿女兒當擋箭牌，始終不肯直球面對，讓她怒嗆：「你死性不改，我不需要媒體也不需要同情，我只要公理，一句道歉有這麼難嗎？」接著隔空喊話：「再不道歉，我會號召被你所傷的女性集體公告！包含你的老闆！一天的時間，不管你要幹嘛告我或是求助你的團隊，我無所謂！事實就是如此，再不道歉還要蹭熱度，我的熱度比你強大」。

李妍憬最後撂下狠話：「我是我，不要因為我沒吭聲就當我啞巴，我有歷練了，我也會捍衛自己了，我不巴任何人，我靠我自己建立起來，因為你們只會把女人當屁，最後一句，沒有法律責任」。