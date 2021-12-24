連鎖餐飲集團六角(2732)23日晚間舉辦尾牙活動，為感謝員工在疫情艱困期間仍堅守崗位、努力付出，宣布今年將發放年終獎金最高6個月獎勵、明年全面調薪5～15％。在展店加速及營運體質優化帶動下，看好明年營運重返成長軌道、力拚重返2019年高峰。

六角2021年前11月自結合併營收37.91億元、年增2.76％，改寫同期次高。不過，受國內疫情三級警戒、全球貨運塞港逆風干擾，使前三季歸屬母公司稅後淨利0.61億元、年減21.07％，每股盈餘（EPS）1.42元，雙創同期新低。

六角董事長王耀輝表示，儘管近2年營運受疫情干擾，集團仍視員工為最重要資產，維持連7年進行員工選擇權發放與執行、未來亦將延續。今年尾牙提供最大獎現金20萬元與現場股票加碼作為抽獎，並宣布將發放年終獎金最高6個月、明年全面調薪5～15％。

六角今年持續進行品牌優化與體質調整，主力茶飲品牌「Chatime日出茶太」於全球重啟展店，本季已淨增達60家，預期年底全球總家數達1200家。而受三級警戒嚴重衝擊的餐食子公司王座，隨著疫情趨緩及2年多的體質優化調整後，已連續數月繳出獲利表現。

六角指出，王座旗下「段純貞牛肉麵」續去年底進軍海外、首站插旗香港後，本月中再插旗美西加州的庫比蒂諾市、成為第二個進軍國家。在展店復甦及體質調整效益顯現下，預期今年第四季營運表現將優於去年同期。

展望2022年，六角預期隨著全球疫苗覆蓋率提升，國際旅遊將會逐步復甦，為鞏固集團全球布局的領先地位，「Chatime日出茶太」門市自明年起的數年間，將維持至少2成的成長率，明年全球門市目標達1500家、年增達300家或25％，

六角進一步指出，「Chatime日出茶太」未來5年全球門市以平均每年淨增500家為目標，在全球布局的紮實基礎下，亦將帶動旗下天恩粉圓等營運表現同步提升，加上王座營運連續數月轉盈，看好明年營收及獲利均可望重返成長軌道，力拚重返2019年高峰。