《興櫃股》啟坤申請上櫃 08:012021/12/24 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟坤(6731)送件申請上櫃。 啟坤成立於65年5月，主要產品為高爾夫球桿桿身，董事長為莊宇龍，總經理為黃振騰，目前股本為4.19億元，110年前3季合併營收為8.21億元，稅後盈餘為8450萬元，每股盈餘為2.02元。 啟坤科技23日申請上櫃 唐鋒炒股案「古董張」員工助炒股撈6億 輕判10月徒刑 #啟坤 #興櫃股 #申請上櫃 #送件申請上櫃 #高爾夫球桿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新更名「財務及交易資訊重點專區」 12／30實施 19:402021/12/23 財經 華碩、友達 三大利多助陣 04:102021/12/23 證券．權證 東洋背信案發回更審 林榮錦：遺憾 04:102021/12/24 財經要聞 衍生性商品成交確認平台明年上線 04:102021/12/23 證券．權證 亞果生醫 榮獲企業新創獎 04:102021/12/23 產業特刊 特斯拉飆漲7.49％ AES-KY漲停領軍11檔創天價 19:292021/12/23 財經 永豐智能車供應鏈ETF 鎖定電動智能車關鍵產業群 15:222021/12/23 財經 終於來了！亞洲教育平台今申請台灣創新板 17:202021/12/23 財經 亞洲教育 申請創新板上市 04:102021/12/24 證券．權證 興櫃商品報價異常 櫃買：資訊商報價系統凸槌 04:102021/12/23 證券．權證 泓德能源衝刺綠電 明年看旺 04:102021/12/23 證券．權證 財經熱門新聞 印度神童破功？欽點2大投資洩不祥之兆 明年恐跌落神壇 - 財經 黃金店面掛滿求售廣告 德國記者超好奇求解！內行曝背後真相 - 財經 工程師太累想離職 網友狂建議去台積電！原因竟超悲哀 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 第三代半導體類股 紅不讓 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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