啟坤(6731)送件申請上櫃。

啟坤成立於65年5月，主要產品為高爾夫球桿桿身，董事長為莊宇龍，總經理為黃振騰，目前股本為4.19億元，110年前3季合併營收為8.21億元，稅後盈餘為8450萬元，每股盈餘為2.02元。

啟坤科技23日申請上櫃
唐鋒炒股案「古董張」員工助炒股撈6億 輕判10月徒刑
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