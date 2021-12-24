金管會因應金融科技發展，公布「金融機構間資料共享指引」，允許金融機構在取得客戶逐次同意後，可共享客戶基本、身份驗證、帳戶等9大類資料，使客戶能大幅節省填寫資料時間，各金融機構也可省下重複審查時間。

金管會副主委邱淑貞表示，隨著金融創新不斷發展，金融服務提供已跨越各機構，但過往部分金融法規未具體規範客戶資料共享原則。為提升消費者便利性、強化金融機構風險控管及促進金融機構間跨業合作，因而訂定「金融機構間資料共享指引」並開始實施。

指引中規範金融機構間可共享的資料，包括客戶基本資料、身分核驗資料、帳戶資料、金融商品或服務之交易紀錄，以及負面資訊、認識客戶（KYC）資料、金融機構加值資料、電子通訊歷程紀錄、其他經客戶及合作金融機構同意共享的資料等9大類。

綜規處處長胡則華說明，此指引適用對象共有3類型，第一類為金控集團、第二類為非金控的金融集團、第三類為既非金控亦非金融集團的金融機構間，這三類在取得客戶同意、並保障客戶權益下均可共享資料，而前兩類因屬於同集團，可進一步建置資料庫。

若已有其他法令可依循共享資料，將不受新規定影響。未明確規定或未限制部分，金融機構在完備內控規範、並經董事會同意後，可依此指引、個資保護法及內控規範辦理。已依其他法令或個資法共享資料部分則可繼續辦理，並在半年內完備內控規範報董事會同意。

胡則華指出，金管會重視內控制度及落實執行，因此不以向金管會申請作為開辦必要條件，不過，證券期貨業若欲辦理第三類的金融機構間資料共享，則採取首案申請核准制。相關申請原則已詳列在問答集中，業者可至金管會官網確認。

邱淑貞表示，訂定指引目的在於明確揭示金融機構跨機構間資料共享機制，以提升消費者權益，並在資安原則下促進客戶資料的合法、合理利用，提升客戶交易便利性，並減少各機構因重複建置與維護客戶資料所增加的營運成本，可提升效率、發揮加乘效益。