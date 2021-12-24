一名人妻透露，小姑發現婆婆疑似外遇頗長一段時間，都利用早上買菜的時間與小王幽會，她與小姑很猶豫是否要將此事告訴家人。文章曝光後，不少網友真心勸原PO不要管太多，讓小姑處理就好。

「發現婆婆出軌怎辦！」這名女網友在爆料公社App匿名公社發文求救，直說小姑先前發現婆婆出軌，第一時間就跑來向她傾訴，她聽到之後相當不知所措，因為在她的印象中，婆婆是十分愛家與顧家的婦女。

原PO接著說，小姑還拿出偷偷取得的婆婆手機對話紀錄，可說是出軌證據擺在眼前，甚至婆婆是利用早上出門買菜的時間與小王幽會，出軌的關係已持續一段時間。原PO表示，她起初建議小姑不要管這件事，但小姑沒回應她，她也曉得該不該把這件事告訴老公，才上網發文求救。

文章曝光後，許多網友留言回應，「當媳婦的別管太多是真的，讓小姑處理吧」、「他家人應該早知道，各玩各的，妳別添亂」、「讓你小姑跟你老公說比較好」、「跟老公說小姑有事跟他說，讓老公自己去親耳聽到消息內容，妳千萬不可多說，前錯萬錯都是他家自己人，別跳進去呀…只有你會裡外不是人」。