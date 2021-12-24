民進黨立院黨團日前將明年度政府總預算案逕付二讀，跳過實質審查，引爆在野黨砲轟。立法院長游錫堃昨(23日)邀集朝野協商，民進黨團總召柯建銘「掀底牌」允諾，只要國民黨願在12月底前將各部會預算審完，就同意在今(24日)院會提復議，讓總預算案重回委員會，三大在野黨當場同意。對於朝野各退一步，媒體人黃暐瀚昨晚在臉書寫下33字評論，也就是「民進黨不開惡例，不留罵名；在野黨監督有成，為民把關；總預算實質審查，符合民意」。

經過昨天朝野交鋒後，最後四大黨團同意簽字，敲定由民進黨在今天院會提復議，讓總預算回復至各委員會，並於30日前完成，最遲於明年1月28日前完成三讀。

對於此結果，黃暐瀚在臉書以「各退一步、台灣向前」為標題寫下，昨下午立院朝野協商，最後的決定是朝野各退一步，民進黨24日在院會提「復議」，將已經送到院會的總預算案，再退回委員會，並要求要在一周內（12/30前）完成審查，之後再送院會，並在明年1月28日前完成三讀。

黃暐瀚說，如此一來，民進黨不開惡例，不留罵名；在野黨監督有成，為民把關；總預算實質審查，符合民意。他認為，各黨都願意為了「大局」各退一步了，網路上各種對罵，是否也可以暫歇？