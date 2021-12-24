稍早湖人更新他們今天對馬刺的陣容名單，剛復出沒多久的老將阿里查(Trevor Ariza)觸發健康安全協議將無法上陣，湖人今天有多達7名球員得休兵，除阿里查外還有努恩(Kendrick Nunn)、貝茲摩(Kent Bazemore)、蒙克(Malik Monk)、布雷德利(Avery Bradley)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)、里夫斯(Austin Reeves)。

Trevor Ariza has entered health and safety protocols. — Mike Trudell (@LakersReporter) December 23, 2021

目前努恩在養傷本季尚未出賽，貝茲摩、蒙克、布雷德利、里夫斯觸發健康安全協議隔離中，戴維斯則因傷要休息一個月，此外霍華(Dwight Howard)、荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)也在昨天才回歸，這陣子湖人在用兵上很吃緊，只能靠詹姆斯(LeBron James)、韋斯布魯克(Russell Westbrook)撐大局。

不們中間有使用困難特例簽下「小刺客」艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)，昨天又臨時補進2名小將補上板凳空缺，所以現在大概還有10-11人左右可進行輪換，但近期湖人吞下3連敗，士氣相當低迷，其中對太陽和灰狼比賽都輸超過15分以上，目前以16勝16負排在西區第6。

今天對實力不強的馬刺有望獲勝，場均得分湖人和對方都是109.8、籃板46：45.7、助攻24.2：28.1、阻攻5.75：5.1、抄截8.53：8.3，在這些數據上都沒有差距太多，比較令人擔憂的是湖人的防守，他們至今平均失分仍排第25，略遜於馬刺的第22，若他們還是沒辦法將這個致命傷解決，遇上再弱的隊伍都會陷入苦戰。