一名中部某高中高三男學生，去年在網路上認識一名14歲國二少女，兩人進一步交往後，因正值血氣方剛的青少年時期而乾柴烈火，從今年2月起先後以一周兩次的頻率，密集發生26次性關係，最後導致國中小女友懷孕，但雙方父母經過協調後決定已確定產後處理方式，且又顧及高三生即將面臨升學考試，經女方母親表示「願意原諒、雙方家長已談過後續處理」，法官依妨害性自主罪將他判刑10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

根據判決書記載，該名就讀中部某高中的高三男學生，於109年3月底，在網路上認識一名國二女學生A，雙方開始交往。但男方知A女幼小，尚無成熟之性自主及判斷能力，從今年2月6起至同5月中旬，以每週2次之頻率發生性關係，直到5月中旬女方發現發現懷孕，不得已告訴母親後才曝光。

高中男在警方偵訊時，承認109年3月28日在網路上認識A女，交往2、3星期後知道A女年紀僅13或14歲，在110年2月6日第一次性行為時，知道女方未滿16歲。女方也指訴，她在109年4月3日與男友交往時，曾向他說自己未滿14歲，男友也知道她正在唸國中，

法官官審理後認為，高中男正值青壯，與女方交往時，明知她是未滿16歲之女子，性自主判斷能力尚在發展階段，智識未臻成熟，竟與對方發生26次性行為，影響女方之身心發展，但考量女方表示是自願，並不想提告，女方母親也表示於警詢、偵查中表示：與男友發生性行為時都有經過她同意、她是自願的、並沒有要對被告提出告訴。女方母親也表示願意原諒被告、雙方家長都有談過後續處理

法官審酌，高中男與國中女友兩人是雙方合意性交，男方所犯罪刑，侵害之情節輕微，又犯後坦承犯行態度良好，且雙方父母已就女方即將生產後之處理方式形成共識，況高中男現正處高三準備升學考試階段，因此判刑10月，緩刑3年並交付保護管束。