四大公投案結果出爐後，藍營力挺的四個同意全未過關，讓支持者震驚意外。中廣董事長趙少康21日指出，在反萊豬議題上光高雄就贏20萬票，直言「高雄決定全台灣人吃萊豬」，此言卻遭高雄市市長陳其邁、民進黨立委趙天麟等綠營批評，認為是在羞辱高雄人。對此，藥師林士峰回嗆「所以趙委員認為吃萊豬是貶意嗎？」諷刺民進黨在公投前後說法不一。

趙少康21日指出，在反萊豬議題上光高雄就贏20萬票，直言「高雄決定全台灣人吃萊豬」。高雄市長陳其邁21日反嗆，這是民主邏輯的錯誤，新北市有71萬人是投不同意票，難道也是強迫大家吃萊豬嗎？民進黨立委趙天麟也痛批趙用這種字眼是在羞辱高雄人。

林士峰23日在臉書發文質疑趙天麟「所以趙委員認為吃萊豬是貶意嗎？」林表示，民進黨明明公投前的說法就不是這樣，「我以為吃全世界萊豬換取美國關愛的眼神，在你們塔綠班的眼裡，是一項光榮。」林強調，更何況在反萊豬議題上，全國同意和不同意差20萬票，光高雄一個地方就贏20萬票，趙陳述的也不過是既定事實而已。

林士峰的文章獲熱烈迴響，網友紛紛留言：「這件事超好笑！支持萊豬進口的立場為什麼定義這件事是羞辱？」「塔綠班最愛說，萊牛你都那麼愛吃，為什麼不吃萊豬？老趙是陳述事實，小趙幹嘛生氣氣」、「啊不是說萊劑是健康食品嗎？現在是在氣什麼？」「綠色的邏輯就是沒有邏輯」、「雙標黨無誤」。