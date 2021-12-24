年薪百萬的工作人人稱羨，有網友表示，工地主任這個職業，不用出力工作，只要看工人有無遵守法規就好，但年薪好像都是上百萬起跳，好奇詢問工地主任是不是爽缺，文章推出後引起網友熱議，有知情人士出面表示，「管人的工作是最難的」。

一名網友在PTT八卦板發文表示，據他所知，工地主任的年薪好像都是上百萬起跳，但不用工程技術，也不用出力工作，每天只要進工地看工人們有沒有遵守法規即可。

他也提到，想要考取工地主任證照並不容易，且要當上工地主任也必須要有在工地實作的經驗，以及高學歷才可，所以他相當好奇，工地主任到底是不是年薪百萬的爽缺。

文章推出後引起網友熱議，「工地主任其實很難做」「我只能說你只看到人家爽的那面」、「年薪百萬的沒幾個吧」、「要整合滿多事情的，還要擔責任」、「你要先待得下去」、「你要不要先去工地待看看」。

也有知情人士出面表示，「管人的工作是最難的，以為很好做嗎」、「你知道這是老闆過失責任的防火牆嗎，有人職安意外第一個先找你泡茶」、「我看過趕工的時候工地主任一週上七天，平日11小時、假日8小時」、「親友做這個，閒的時候很閒，忙就忙翻了」、「明明就不容易，要整合很多事還要犧牲假日」。