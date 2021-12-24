靶材大廠光洋科(1785)經營權紛爭戰火未歇，對於獨董吳昌伯提出抗告、仍計畫在27日召開股東臨時會，金管會表示，由於需視法院裁定狀況，已發文要求委任股務代理機構應依法院裁定內容作「適法性處理」，後續將持續觀察狀況，視法院裁定結果再考量處理。

被視為代表市場派及公司派的光洋科獨董吳美慧與吳昌伯，原規畫24日、27日召開股臨會，但商業法院8日以看不出改選急迫性為由，裁定2場股臨會均不得召開。台南地院13日則發出強制執行命令，要求公司派遵守商業法院裁定。

其中，召開24日股臨會的獨董吳美慧已公告停止召開，但據光洋科10日及14日重訊公告，召開27日股臨會的獨董吳昌伯決議提起抗告，因此相關作業仍持續進行中、未有任何變動，引發市場派質疑。

對此，金管會證期局副局長郭佳君表示，金管會已發文給相關獨董委任的股務代理機構，要求應依相關法院裁定內容作「適法性處理」，並請集保結算所督促股務機構作適當處理，同時請集保及投保中心注意後續發展情形。

郭佳君表示，雖然法院裁定禁止召開，但因獨董提出抗告，因此得視法院裁定狀況，股務機構則要善盡相關注意責任。目前召開日期還沒到，且不確定法院何時會對抗告做出裁決，因此仍會繼續觀察這段期間的狀況，屆時視法院裁定狀況再考量如何處理。