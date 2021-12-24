「蕾宏之戰」昨(23日)在李靚蕾發布最後一篇長文後宣告落幕，但By2妹妹Yumi的閨密依舊不死心，先前爆出Yumi輕生後，昨轉發李靚蕾文章，狠嗆：「讓一切停在對你最有利的地方，沒那麼好的事」，昨深夜她再度轉發By2工作室聲明，統整出6項重點，更暗示沒打算放過李靚蕾，「提醒一下大家ljl（李靚蕾）也是網友，水軍別帶節奏說不敢告她了」。

李靚蕾先前曬出5千字長文，毀滅性爆料王力宏婚前、婚後男女關係混亂，點名其中一位砲友曾發文喊他「宏宏」後又刪文，引來網友起底By2的Yumi曾發過類似文章，而Yumi當日凌晨不堪被抹黑，曬出報案通知單，引來李靚蕾親自回應要求提供警方聯絡電話，她手上有相關證據可以提供，並分享疑似Yumi私敲王力宏的截圖。

Yumi閨密發文。（圖／翻攝自做個小孩007微博）

22日上午，事件有了爆發性進展，自稱是By2閨密的微博網友「做個小孩007」曬出Yumi到急診室的照片和相關資料，怒批王力宏：「你最清楚Yumi根本沒有介入你一地雞毛的婚姻！！！如果她真的出什麼事情，我絕不原諒！！！！」然而不久就有自稱是醫護人員的網友發文，聲稱Yumi當天只是「吃了兩顆維生素和兩顆褪黑素」，By2工作室昨晚便對此強烈否認，強調已經取證完成，保留一切追究法律責任的權利。

Yumi閨密回應網友，By2工作室也留言認證閨密身分。（圖／翻攝自做個小孩007微博）

對此，「做個小孩007」稍早轉發工作室聲明，寫下：「幫大家劃一下重點：1.Yumi不是小三2.報警是真的3.輕生洗胃搶救是真的4.接下來造謠的人都要倒霉。5.提醒一下大家ljl也是網友，水軍別帶節奏說不敢告她了。6.這個時候還在罵我是小號、被錘造謠的，生而為人，我為你的閱讀理解能力感到抱歉」，而該文也引來By2工作室現身留言，坐實該帳號身份。

而網友問「做個小孩007」：「那就去台灣告唄。囉哩囉嗦」，她回應：「因為李在台灣啊寶貝」，另有人酸：「就……直接告李誹謗唄這麼難嗎？不紅倒是愛蹭」，她又說：「既然你也不贊成找女人麻煩，那請盡情罵王力宏，不要罵Yumi。小三是很嚴重的指控，她發的截圖就是實錘真相？她是公檢法嗎？麻煩她證據公證一下，盡快提交過來給內地警察，不要轉移話題，繼續裝死。」，其他網友則起鬨說：「沒說不告啊，她人在台北慢慢來」、「兩個方法。1在內地找律師參考涉外民事訴訟。2託人在台北找個律師事務所，全權代表。只要有證據就可以。不用本人去」、「去台灣告唄，反正也是新加坡人，又不是沒在台灣出道過，熟門熟路的，直接去台灣起訴毀謗不就好了」。

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