就算籃網受到疫情影響程度仍未減低，籃網總教練納許仍決定飛往洛杉磯準備耶誕大戰！納許24日親自宣布，「大鬍子」哈登、米爾沙普與傑文卡特3人解除聯盟協議將可出賽，卻換成杜克、凱斯勒愛德華茲與卡麥隆湯瑪斯觸發聯盟健康與安全協議停賽。

不過納許表示，目前處於觸發健康與安全協議的籃網球員，大多數屬於無症狀感染者，少數人雖有症狀，病情卻不嚴重，這也讓納許決定籃網全隊照常飛往洛杉磯，迎接26日遭遇湖人的耶誕大戰，目前籃網已經連3場例行賽宣告延期了。

提到籃網意外得到將近7天的休息時間，納許表示，「我們應該把這種情況看成一種機會，我們可以按下重置鍵，對我們來說這都是一種過程。我們已經簽下不少自由球員，我想我們不會再簽其他球員了，現在的計畫就是飛往洛杉磯備戰。」

納許也特別提到可望在明年1月初重返籃網打客場的厄文，「當厄文解除健康與安全協議後，在他打正式NBA比賽之前，他還需要一點時間提升狀態。」代表厄文本季首次上場時間可能還要延後，反正籃網目前仍以21勝9敗，穩居東區龍頭地位。