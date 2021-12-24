「南拳媽媽」彈頭接連發文砲轟陳建州，未料反被李妍憬怒嗆：「你有資格批評黑人哥嗎？我真懶得說演藝圈男性的渣」，更指出曾被他「強壓過」，沒想到彈頭竟反擊「你我高攀不起」，讓李妍憬氣到要他在限定時間內道歉，沒想到彈頭稍早冷冷表示：「我其實非常無奈懶的回應」，再次掀起網友熱議。

李妍瑾昨（22日）在臉書砲轟彈頭：「你有資格批評黑人哥嗎？我真懶得說演藝圈男性的渣」，更公開嗆明：「你有沒有強壓過我？出來發誓啊，還是你忘了？要我幫你回憶嗎？」沒想到彈頭竟留言回應：「哈哈哈，對不起，我當時妹太多了，來不及吃，不要弄了，我深深地道歉你的黑人哥」，此番態度惹惱李妍瑾，反嗆：「你自己做過什麼，當時怎麼利用媒體損我的，你自己心知肚明」，接著要求他在一天內道歉，否則準備「號召被你所傷的女性集體公告」。

李妍憬爆料彈頭曾「強壓」過她。（圖／李妍憬臉書）

李妍憬要求彈頭限時內道歉。（圖／李妍憬臉書）

彈頭稍早在臉書做出回應，他先是向李妍瑾道歉，表示小時後見過面後，已經長達15年以上不見，卻突然被公開評論，雖然錯愕還是得道歉，但也強調「我其實非常無奈懶的回應，但無緣無故被你牽連，所以用了『自以為玩笑』的方式回您，先對不起，抱歉，貴圈的無聊事！自己知道是非就好，我想我也沒什麼資格再多說什麼，你們繼續！我先離場了」但也不忘強調：「我用語不當，但所述為真」。

彈頭雖跟李妍憬道歉，但也強調「我其實非常無奈懶的回應」。（南拳媽媽 彈頭 - 宋健彰臉書）

對此，網友紛紛留言砲轟：「真的很丟臉，發文說黑人沒幫自己朋友，說新聞教壞你女兒，結果現在被爆得亂七八糟 然後一開始把自己說的一身正氣」、「都幾歲了講話前都不會考慮後果是怎樣，寫出來的歌應該也不會有人想聽了吧」、「你跟你女兒解釋什麼是強壓在床上抓奶了嗎」。