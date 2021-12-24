蔡英文總統日前在臉書表態，呼籲盡速修法讓新竹縣市合併升格，而民進黨今(24日)將《地方制度法》修正草案在立法院會付委。不過，國民黨立委鄭麗文昨(23日)在臉書直言，「公投完就不想演了」，公投結束隔天，總統蔡英文就打鐵趁熱，急著召集府院黨的高層一起討論縣市合併問題，民進黨黨團也力拚24日將《地方制度法》修正草案付委。

鄭麗文指出，原來的《地方制度法》第4條第1項：「人口聚居達一百二十五萬人以上，『且』在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。」由於新竹縣市即便合併，也無法達到125萬人口的要求，民進黨立法院黨團柯建銘總召才將修正草案條文中的「且」改成「或」，讓縣市合併不受人口數限制。

鄭麗文說，換言之，將條文中的「且」改成「或」，等於中央要誰合併升格，只要隨便掰個理由，誰就可以過關，「一字之差，把行政裁量權極大化，為了勝選無所不用其極」。且若想要縣市合併，根據《地方制度法》第7條，應先擬定改制計畫，徵詢相關直轄市政府、縣市政府意見後報請行政院核定。

因此鄭麗文進一步說，更別提縣市合併通過後，上至統籌款的分配、地方財政的紀律以及未獲合併的縣市遭遇邊陲化的待遇，下至富者直轄市愈富，貧者地方縣市愈貧的後遺症，可以說是影響深遠，蔡政府應該就人口結構_地方未來的發展特色、整體財政稅收分配和財政紀律等系統因素審慎評估，絕不是一黨說了算。

另外，鄭麗文也批，大陸這麼大也才四個直轄市，我們卻即將有九個直轄市，台灣不只在防疫、地方政策，連縣市合併都是超前部署，蔡政府的荒謬行徑讓人民一個都看不下去。而該篇貼文底下有近百則留言，不少網友都說，「蔡政府無法無天剛開始」、「連萊豬都可以過，還演什麼？」「無法無天...視國家法令與制度於無物」。