小編今天（24日）精選5件不可不知的國內外財經大事。第三代半導體成當紅炸子雞，科銳（Wolf）、意法半導體（ST）、英飛凌（Infineon）、羅姆（ROHM）及日亞化等國際大廠分庭抗禮。台股也搶搭熱潮，在日亞化加持下，台亞半導體（原光磊）將透過轉投資公司成立積亞半導體，進軍6吋GaN on SiC磊晶，23日股價一早急拉上漲停板價66.6元，並帶動茂矽、中美晶等16檔第三代半導體概念股齊步走揚。

【1】第三代半導體類股 紅不讓

國泰證期資深經理蔡明翰分析，近來各界紛紛跨入第三代半導體領域，第三代半導體技術層次高，要按照不同的需求，選擇不同的材料，在原子等級的尺度下精確排好，生產出更省電、性能更好的電晶體，並且運用在高頻通訊如5G、衛星通訊與高電壓的汽車電源供應器，皆為未來高度成長的市場，具有未來的高度想像空間。

【2】DRAM價格升溫 供應鏈唱旺

DRAM市場需求在筆電熱度續旺到2022年上半年，加上電競桌機在英特爾新品加持下，不過由於時間逼近年底，通路庫存水位降至不到一個月水位，使現貨價DRAM價格幾乎連日走升。

【3】元太明年新產能 已被搶光

2021年底電子紙貨架標籤累計裝置量，估可達到4億片，2022年美國各大零售通路也擴大導入，成長動能看好，元太董事長李政昊23日直言，新產能都已被客戶預定，公司力拚新線投產加快。而因應業務、就近服務考量，元太也將在歐洲設置據點，預計2023年上路。

【4】二房、三房貸不到了 這家官股銀祭三大房貸管制令

今年以來房貸業務成長率最高的兆豐銀行，近來房貸業務突然「熄火」，甚至傳出兆豐銀行「停作」房貸業務，對此兆豐銀高層強調，並沒有「停作」房貸業務，但有向分行新提出三大管控措施，包括青安、首購可繼續接案承作外，其他二房、三房的房貸則暫緩接案；暫停爭取整批性分戶房貸；新案必須先向總行報備預約才能承作。

【5】印度神童破功？欽點2大投資洩不祥之兆 明年恐跌落神壇

印度神童阿南德（Abhigya Anand）在最新預言影片警告，明年經濟會受到Omicron變種病毒，而面臨嚴峻的危機，還建議人們買進白銀、黃金等資產，稱這是2022年最好的投資。然而有專家表示，隨著明年全球經濟正常化、美國收緊貨幣政策，白銀、黃金價格2022年將會受到衝擊，估計將回測到疫情前水準。