日本放送協會（NHK）報導，日本很可能暫緩派官員出席明年北京冬奧的計畫，最快今天會正式宣布。

路透社報導，美國和其他西方國家以中國侵犯人權為由，已宣布外交抵制北京冬季奧運，但日本至今語氣較緩和。

日本首相岸田文雄本月稍早說，他沒計劃出席預定明年2月登場的北京冬奧。

這說明了日本在美中之間的微妙地位，身為美國親密盟友的日本也重度依賴與中國的貿易和中國製造基地。

NHK報導說，岸田在所屬的執政黨自由民主黨內部面臨愈來愈大的壓力，要他對中國採取更強硬的立場。