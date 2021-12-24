明天就是耶誕節！被譽為「國師」的星座專家唐綺陽提醒，金冥第二次合相的時間就在25日的晚上7點，近日大家難免會有些負能量爆棚，但要有自覺，如果情緒爆發、口出惡言的話，自身可能變成恐怖怪獸「傷人傷己」，提醒大家別讓年底高壓壓垮生活，只要有自覺都是可以好好度過，引發網友熱議。

星座專家唐綺陽昨在臉書上發文表示，金冥第二次合相還有兩天，確切的合相時間其實就在12月25日耶誕節的晚上七點，加上土天四分一度內，大家難免會有些「負能量爆棚」，很容易會讓人覺得忍不可忍，最後不小心就情緒大爆發。

唐綺陽指出，情緒不好的時候，說話要特別注意，不管是吐槽別人還是抱怨生活，如果講話太難聽，很有可能會引來突如其來的爭吵，讓自己變成一隻可怕的怪獸，傷害別人的同時，其實自己也不好受。因此提醒大家耶誕節要有自覺，別讓年底的壓力壓誇了生活，只要有自覺就可以好好度過，希望這份提醒沒有太晚。

貼文曝光不到一天，就吸引了2萬多人狂讚，不少人留言討論，「這兩天就覺得悶悶不樂的，氣場不太對」、「不遲不早剛剛好」、「盡量讓自己的EQ高一點，就可以避免很多不必要的麻煩」、「謝謝提醒，剛剛差點就要發洩負能量給他人了」、「最近真的是負能量爆棚」、「已經晚了，天蠍老母中午已爆發」。