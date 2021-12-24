(09:52更新)耶誕禮物來了！台股今(24日)早盤站上萬八大關後，在9點47分來到18039.85點，創下歷史新高。

美股連3天走揚，台股今(24日)開盤以17966.35點開出，台積電以606元開出後，上漲1元至607元，聯電、聯發科開高，貨櫃三雄再度揚帆，長榮、萬海都漲逾1%，帶動指數再度攻上萬八大關，來到18024點，挑戰18034點歷史新高的意味相賞濃厚。

新冠口服藥物傳出最新進展，緩解市場對Omicron變種病毒的擔憂，美股4大指數持續收紅，標準普爾500指數再創新高，收盤上漲29.23點，漲幅0.62%，以4725.79點作收；道瓊工業指數上漲196.67點，漲幅0.55%，收在35950.56點；那斯達克指數上漲131.49點，漲幅0.85%，收在15653.38點；費城半導體指數上漲40.47點，漲幅1.04%，收在3932.39點。

台股ADR部分，台積電ADR下跌0.51%，聯電ADR下跌0.43%，日月光ADR則下跌0.13%。

台北23日上漲119.83點，收在17946.66點，成交值2751億元，三大法人同步買超，外資及陸資買超180.23億元，自營商買超15.39億元，投信買超1.8億元，合計買超197.42億元。