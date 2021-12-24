為提醒投資人注意公司所屬風險，櫃檯買賣中心將「財務重點專區」修正名稱為「財務及交易資訊重點專區」，將指標依其屬性分設為「財務資訊」及「交易資訊」，並自110年12月30日實施。

櫃買中心現行「財務重點專區」指標內容涵蓋財務及交易等多面向資訊，為提醒投資人注意公司所屬風險，爰將指標依其屬性分設為「財務資訊」及「交易資訊」，並將規章名稱修正為櫃買中心對有價證券上櫃公司「財務及交易資訊重點專區」資訊揭露原則(原名：櫃買中心對有價證券上櫃公司「財務重點專區」資訊揭露原則)及對興櫃公司「財務及交易資訊重點專區」資訊揭露處理原則(原名：「對興櫃公司「財務重點專區」資訊揭露處理原則」)。

櫃買中心表示，為提醒投資人注意股價異常變動風險，上櫃公司新增交易資訊指標「最近三十日內曾被本中心公布為注意股票，且同時符合本益比為負值或六十五倍以上、股價淨值比四倍以上、收盤價達五元以上者。」，至於興櫃公司則新增交易資訊指標「外國興櫃公司最近月份全體董事、監察人持股較該屆董事會選任月份申報持股減少二成以上。」，除此之外，上櫃及興櫃其餘指標內容並無變動，僅調整資訊揭示方式。

櫃買中心強調，「財務及交易資訊重點專區」(https://mops.twse.com.tw/ /投資專區/財務及交易資訊重點專區)查詢係將各公司相關財務及交易資訊作一重點彙整，以便利使用者查詢參考，並藉以達到提醒投資人注意之效果，強化預警功能。