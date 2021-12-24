王力宏與李靚蕾婚變事件鬧得沸沸揚揚，幾乎引起全台網友一同關注，不少人緊盯著兩人的社群平台，就是想在第一時間知道雙方回應、跟上最新進度，也因此衍生出許多精確又貼近事件的流行語，笑翻眾人。

▲王力宏位居網路溫度計的人氣歌手網路口碑第1名。

image source：《DailyView網路溫度計》人氣歌手網路口碑排行（ 2021/09/22~2021/12/20）

為了跟上這場「蕾神大戰宏宏」的年度大戲，網友們笑說「追劇都沒追得這麼緊」，差點把Netflix跟Disney+都給退訂了。從李靚蕾爆料婚內出軌、約砲、召妓，BY2成員妹妹Yumi、徐若瑄相繼捲入、王爸爸手寫信護兒，最後再到王力宏道歉。

《網路溫度計》幫大家從這場優質偶像變渣男、形象雪崩式暴跌的婚變風波，整理出６個事件流行語，一起來看看！

＃蕾神之鎚，網路聲量：16160筆

「蕾神之鎚」一詞從電影《雷神索爾》演變而來，象徵主角強而有力的正義武器。由於王力宏及其他人每次發表聲明時，李靚蕾都能冷靜拿出證據打臉他們，因此被稱為「蕾神索爾」，而她每次出手時，網友也都會留言朝聖「蕾神之鎚又來了！」

＃宏慌之慄（力），網路聲量：8934筆

「洪荒之力」是大家耳熟能詳的詞彙，但「宏慌之慄」又是從哪來的呢？其實是因為王力宏的第一篇聲明邏輯前後矛盾，語句不通且錯字連篇，所以被網友調侃「已經費盡宏慌之力寫了」，所以才衍生出這個詞。

更因為「慄」有害怕的意思，所以又被網友寫做「宏慌之慄」，形容王力宏面對婚變爆料害怕神隱的狀態。

＃願意麵對、到底大潤發在哪裡，網路聲量：17749筆、1423筆

願意麵對也是從王力宏的第一篇聲明而來，錯把「面」寫成「麵」，鬧出笑話讓網友紛紛留言問「意麵？」、「什麼意麵？」。

而「到底大潤發在哪裡」則源自王力宏的歌曲《A.I.愛》，其中一句歌詞「到底道德放在哪裡」，聽起來像是「到底大潤發在哪裡」。因此婚變事件爆發後，又再次被網友們拿來開玩笑，表示真的想問王力宏「到底道德放在哪裡」。

＃見宏就休，網路聲量：3049筆

王力宏、Yumi與李靚蕾等人，不分日夜在社群平台上接力發表聲明，回應彼此的指控，讓網友們直呼比連續劇還精彩，就算熬夜不睡覺也要追上最新進度。

因此，網紅視網膜就開玩笑在臉書上發文，喊話「行政院人事行政總處請宣布今(20)日全台停班停課。」知名迷因帳號「台灣迷因」也跟風新造成語「見宏就休」，指全台民眾都為了緊跟王力宏事件最新進展而睡不著覺，呼籲一有新發文就「見宏就休」，體恤追八卦的吃瓜民眾。

＃Hello Stranger，網路聲量：8673筆

王力宏第一篇聲明中提到李靚蕾稱呼他「Hello Stranger」，被王力宏翻譯成「陌生人」，遭YouTuber阿滴、百靈果News直接點出錯誤，公開打臉「Hello Stranger的中文不是『陌生人』喔」，表示這是很久不見的親密好友才會有的稱呼。

更有網友找出電影《史密斯任務》中講到「Hello Stranger」的片段瘋狂轉發，調侃「沒想到「謝謝力宏哥教我們教我們英文」。

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