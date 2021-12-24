李覲蕾17日以5000字長文爆料王力宏在不同城市都有關係匪淺的朋友，另指控男方長期對她羞辱與情感操控，存有性成癮與自戀型人格問題，毀滅王力宏長久以來的完美形象，短短61小時戰火也波及許多圈內友人，網路討論聲量更因此衝出高峰。除王力宏以1013417筆聲量拿下《網路溫度計》人氣歌手網路口碑排行榜冠軍，徐若瑄、羅志祥、周杰倫、張惠妹、范瑋琪都受「宏蕾之戰」影響，在近期衝進前20名人氣歌手榜單。

▲「王力宏」位居網路溫度計的人氣歌手網路口碑第1名。

image source:《DailyView網路溫度計》人氣歌手網路口碑排行（2021/09/24~2021/12/22)

▲「徐若瑄」位居網路溫度計的人氣歌手網路口碑第3名。

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▲「羅志祥」位居網路溫度計的人氣歌手網路口碑第6名。

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▲「周杰倫」位居網路溫度計的人氣歌手網路口碑第7名。

image source:《DailyView網路溫度計》人氣歌手網路口碑排行（2021/09/24~2021/12/22)

▲「張惠妹」位居網路溫度計的人氣歌手網路口碑第14名。

image source:《DailyView網路溫度計》人氣歌手網路口碑排行（2021/09/24~2021/12/22)

▲「范瑋琪」位居網路溫度計的人氣歌手網路口碑第15名。

image source:《DailyView網路溫度計》人氣歌手網路口碑排行（2021/09/24~2021/12/22)

宏蕾之戰延燒！徐若瑄、羅志祥、張惠妹衝出近一個月網路聲量高峰

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

從《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察近一個月徐若瑄、羅志祥、張惠妹的聲量趨勢變化，可發現3人近期雖有作品演出，卻意外因「宏蕾之戰」創下聲量高峰。徐若瑄飾演Netflix《華燈初上》中日式酒店「光」的前任老闆瓊芳，成為熱門話題，不過因李靚蕾爆料王力宏「明知違反法規也要飛奔去找她聚會」，網友也不免聯想到徐若瑄，加上徐若瑄三度喊話王力宏勿殃及友人，反倒讓徐若瑄在18日的網路聲量創下51737筆的高峰。

羅志祥繼去年遭周揚青爆料與愷樂有地下情後，選擇公開認錯道歉換取原諒，近期羅志祥也接下花蓮跨年、美國巡迴演唱會，為復出演藝圈積極鋪路，因羅志祥與王力宏同遭「毀滅式分手」，網友也拿兩人比較，讓羅志祥在18日累計16594筆聲量。天后張惠妹與李榮浩12月8日發行情歌《對等關係》，預計明（2022）年4月阿妹將「攻蛋」連唱12場演唱會，近期也因22日被爆出她是王力宏「看同場電影的緋聞女友」，兩人過往情史也跟著曝光，在當日衝出11983筆網路聲量高峰。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供。

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本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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