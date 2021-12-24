【愛傳媒藺奕專欄】因為蕾神事件讓妻的幾個群組炸了鍋，她就來煩我，該怎麼簡短參與回覆又不失禮貌。左思右想，決定和大家分享我的密技：「確實」。

行走兩岸，確實太好用了，比「有道理」「你說得對」更簡潔，比「嗯」和「笑死」更正式、更假裝的得體些，再也没有比這更假掰的萬能回覆了！

畢竟是肯定語法先行，真心的時候可以用、就算明明內心極度敷衍、附和，對方看起來仍會感受到一種鐵桿、心頭暖洋洋，確實。

在確實兩字基礎下自由延伸，「確實渣」、「確實厲害」、「確實好吃」、「確實懶」、「確實瘦」，像yumi自殺這事未知真假時先回「確實傻」，到底是yumi傻媒體傻還是朋友傻沒說死，但先說先贏總之不是自己，還可以自保，一句話只要有肯定的語氣匯集在上游，看起來就像瀑布，瀑布之所以壯觀，正是因為没有退路。

愛情不易。因為現在的選擇實在太多了，認識一個人太容易了，每個人都在不停試吃，卻没有人捨得花錢買一整塊蛋糕，但又奢想親密的愛，嘗試我倆沒有明天的刺激、想要用不完的柔情和耗不盡的浪漫；想要呼吸相接、想要一個人靠過來的時候和你是不一樣的體溫，想要毫無防備的擁抱。

發達的社群和低門檻的社交，看起來「確實」不錯，至少它讓我們身邊圍滿了各種各樣的人，但也正因如此，妳和妳的真愛，依然相隔人山人海。

確實。

作者為文學奬得主

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