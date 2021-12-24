【愛傳媒陳朝平專欄】四大公投前的黃金周末，12月12日，蔡英文台南宣講強調，「萊豬公投沒過，台灣經濟將回到被鎖在大陸的困境！」

12月15日大陸國務院宣布，2022年，兩岸經濟合作框架協議（ECFA）繼續實施。12月18日，原本穩操勝算的反萊豬公投，不同意票多於同意票，沒有通過。

是因為ECFA繼續實施，導致反萊豬公投失敗？ECFA繼續有效，會讓台灣經濟回到被鎖在大陸的困境？反萊豬公投失敗，蔡英文的預言即將成真？

大陸國務院的決定，究竟是為了支持台灣民間反萊豬的立場，還是為了支持蔡英文進口萊豬的立場？

假如，12月15日，大陸國務院說為了避免台灣經濟回到被鎖在大陸的困境，陸方決定明年一月一日起終止實施ECFA，猜猜看，反萊豬公投結果會如何？四大公投結果又如何？

反萊豬公投沒過關，以下問題如何處理？蔡英文、蘇院長以及民進黨高層是否要公開大啖萊豬，以釋群疑？美國萊豬大量進口，低價傾銷，學校營養午餐、軍隊伙食，是否開放使用萊豬？

進口商雖標示產地，但因為標明為萊豬，導致消費者誤買，是否應負法律責任？消費者購買豬肉產品可否指定購買不含萊克多巴胺的豬肉？若有消費糾紛，如何處理？

進口商可否向大陸併購的美國豬隻農場及肉品廠商進口美豬及萊豬？進口商若向大陸併購的美國廠商進口美豬及萊豬，是否圖利中國大陸？

萊豬議題熱炒後，去年我國進口美豬數量及金額大減80%。公投過後，如因蔡政府堅持不肯「源頭管理，明白標明萊豬」，導致民間拒購美豬，美國人會不會很生氣？

民進黨是否應定期公布128億豬農輔導基金的使用狀況，以及台豬外銷成績單？未來，美豬萊豬及其他肉品進口，是否適用於碳關稅項目？

開放萊豬進口後，台灣仍然未能啟動與美國談判BTA，也無法加入CPTPP，誰該負責？是否可以停止進口萊豬？

如果，不准萊豬進口的中國大陸順利加入CPTPP，台灣還要繼續進口萊豬嗎？

萊豬議題尚未完了，下一章節不知何時展開？

作者為資深媒體人

照片來源：中央選舉委員會截圖。

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