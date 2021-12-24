【愛傳媒左化鵬專欄】幸好他遇見了我，否則他將老命不保。他老兄瑟縮在行人步道旁，驚恐地聽著路人的腳步聲。

我輕輕將他捧在手心，他茫然地瞪著我，原來是一隻老「螽斯」。他已經老的飛不動了，我助他一臂之力，將他挪到路旁的草叢中，他撲撲翅膀，轉眼不見。

望著他離去的背影，心中憮然，我們緣盡於此，今生不可能再相逢。我祝福他長命百歲，「螽斯衍慶」。

今後，想再見到螽斯，只好到故宮博物院了，那裡有一顆翠玉白菜，上面就有兩隻栩栩如生的螽斯。螽斯，大陸人又稱他為蟈蟈、紡織娘、或蚱蜢。他們繁殖力強，產卵甚多。「螽斯衍慶」是常見用於祝福新人多子多孫。

詩經是古代的民謠，其中就有 「螽斯羽，薨薨兮，宜爾子孫兮，繩䋲兮！螽斯羽，揖揖兮，宜爾子孫兮，蟄蟄兮！」。

詩經這首歌，歌詞淺顯，極易琅琅上口，當時人人會唱，可是，如果今天你在卡拉OK點唱《螽斯》，顯然不合時宜， 肯定會遭人白眼，認為你有神經病。

台灣有一位名歌手李恕權，唱紅了《擁你在夢裡》、《抹去你的口紅》，這小子一登上舞台，就像蚱蜢一樣活蹦亂跳，被稱為「蚱蜢王子」，如果稱他為「螽斯王子」，相信他也一定更樂意接受。

台灣人稱螽斯為「草螟仔 」，有一首台語的調情歌「草螟仔弄鷄公」：「⋯⋯看著小娘吚都面肉幼，害我學人吚都老風流，吚都那哎喲吚都老風流⋯⋯」。

老來無事，好想學唱草螟仔弄鷄公，順便擺個「雞公匹噗跳」的pose，不亦快哉！

作者為資深媒體人

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