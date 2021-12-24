王力宏哪點最讓網友看不下去？

昔日優質偶像王力宏爆出婚變，前妻李靚蕾不滿王力宏離婚聲明只顧自己，多年累積情緒爆發，以長文揭開這段婚姻不為人知的一面，踢爆王力宏渣男、媽寶等真面目，陸續又有王爸、緋聞對象BY2 Yumi等人跳出來喊話，只見李靚蕾不畏戰，繼續發文回擊，被網友稱為「蕾神之鎚」，陸續丟出醜聞證據跟線索，讓廣大吃瓜網友意猶未盡，雖然事件暫時終結在王力宏「左思右想」宣布道歉並暫退演藝圈聲明，但網路熱度仍持續在燒，事件相關人士不斷被爆出，究竟王力宏婚變醜聞為何演變至此？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，為大家整理出這整起homhom風暴中，最被網友唾棄的15大罪狀。

◎把老婆當生產工具

李靚蕾在長文透露自己就像被王力宏當成生產機器，長時間遭到王家人的羞辱與冷暴力，因為大她十歲的王力宏想要家庭跟孩子，所以婚後大部分的時間都是在備孕、懷孕、產後哺乳，她表示「如果知道自己婚後，配合不停生小孩、養育小孩，最後卻面臨丈夫想要恢復單身的生活要離開，一開始自己就不會答應這樣做」，讓王力宏被網友批評冷血。

◎只顧自己形象不顧老婆

在王力宏、李靚蕾一來一往的筆戰中，戰力滿點的「蕾神」透露王力宏有自戀型人格和性成癮的問題，為了要證明自己的老婆是瘋子，前後換了五個心理醫生。

透露王力宏不僅愛說謊，更是一個為了保全自己優質形象，什麼都做得出來的人，與他完美偶像形象相差極大，讓許多網友詫異「真的好驚人」、「太誇張了」。

◎故意寫老婆日本名字還寫錯

王力宏在聲明裡以李靚蕾的日文名字「西春（村）美智子」稱呼她，對此李靚蕾回應王力宏是處心積慮，試圖以此挑起中國網民仇日情懷，且這個名字對李靚蕾是個傷痛回憶，王力宏知情卻仍然以此大作文章，讓李靚蕾忍不住表示，「你是一個無論修養或人品都很低劣的一個人。」

◎離婚原因是不捨心儀女性被當小三

起初王力宏發表的離婚聲明看似頗有風度，甚至懇求外界別去打擾家人，但後續為自保而大動作切割的行徑惹火了李靚蕾後，真實離婚原因也隨即被揭開，李靚蕾在長文中透露其實王力宏堅持要離婚的原因，是因為「如果遇見喜歡的女生，不想她受委屈被人家說是小三」，李靚蕾不願意離婚，王力宏則變本加厲，想盡各種方式言語霸凌羞辱她，更在親友面前捏造事實詆毀李靚蕾。

◎醜聞要家人相救堪稱爸媽寶

王爸爸手寫信救兒的行為，不僅沒什麼幫助，更被網友批評「提油救火」，為王力宏再添一筆「中年爸媽寶」tag，網路上更出現王家人救火梗圖，關注後續的網友們更是徹夜不眠，想看王媽媽會不會開著油罐車來接力救援（結果沒有），最後只證實那封手寫信救援效果並不好，只為李靚蕾的彈匣更多添幾顆子彈而已。

◎用豪宅脅迫女方承認神智不清

李靚蕾以七大聲明的長文反駁王爸爸手寫信後，也喊話王力宏「都是成年人，出了事情應該自己面對」，同時曬出這期間王力宏傳給她的簡訊，他要求李靚蕾對外聲明這一切都是她「神智不清」亂說話，只要這麼做就會把豪宅「吾疆」讓給她，簡訊截圖曝光後震碎所有人三觀，李靚蕾也反擊，表示自己不會被收買，更要求王力宏期限內道歉，否則將提告誹謗。

◎喜歡對年輕女孩出手

李靚蕾17日晚間發表長文直指王力宏召妓、約炮不斷，更透露自己未成年就曾被王力宏要電話，並且稱讚她很漂亮，言談間相當曖昧。過去曾和王力宏的過同公司的女星張綺倫也在臉書爆料，自己16歲時曾被22歲的王力宏示好，爆料演唱會後王帶她去後臺玩，更說要寫一首歌送給她。

◎懷孕不負責、家人控女方算計

王爸親筆信為王力宏喊冤時，狠批李靚蕾以懷孕脅迫結婚，害王力宏7年來陷入「痛苦婚姻深淵」，但李靚蕾自揭兩人相處細節，是因為王力宏多次說想要孩子、想結婚，所以兩人長期交往以來都未避孕，懷孕自是理所當然的事。

沒想到卻被王家說成女方以此脅迫結婚，連王力宏也發聲「自己活在恐懼」，但對比過往王力宏以前愛放閃，同框曬恩愛，還生了三胎等行為，讓網友都看不下去「這言論真不負責」。

◎塑造老婆愛錢、抱怨贍養費

王爸爸在親筆信中代兒子控訴李靚蕾，說她從婚前就以懷孕逼婚，連離婚也提出「數億臺幣要求，生活費，兩名菲傭，一名保姆，一名專用司機，孩子的生活和教育費」，邊說錢不是重點，又塑造李靚蕾「獅子大開口」，索討近9億的贍養費愛錢形象。

但這一切仍被李靚蕾PO出的放棄贍養費文件打臉，因為她有足夠的收入與資產養活自己與孩子，根本不需要也沒有向王力宏要一毛錢，不少網友也認為他連給自己妻小的房子，都只願意「借住18年」非常小氣。

◎婚內出軌約砲劈腿召妓

最讓網友震驚憤怒的是王力宏向來以優質愛妻形象走跳，卻是個外遇約砲渣男！李王離婚消息曝光後，李靚蕾在社群發表長文直指王力宏在婚姻中不只有出軌行為，還在各個城市都有「朋友」，暗示他和其他女的過夜，還有召妓行為，對此王力宏極力否認，但仍擋不住網友討論。

其中被網友交叉比對出的名人對象，除了女團BY2成員妹妹Yumi之外，還有日前王力宏違反防疫規定聚會鬧上新聞的藝人徐若瑄，雖兩人都澄清「絕無此事」，但仍引發大批網友關注。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年12月17日至2021年12月20日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平臺、討論區及部落格等，針對討論『王力宏婚變罪狀』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」