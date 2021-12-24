Can’t catch a f*%@ing break! — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) December 23, 2021

假如要選出全聯盟受到新冠疫情衝擊最嚴重的球員，那絕對是灰狼中鋒唐斯！去年才因新冠病毒痛失包含自己母親在內7名親人，自己也曾染疫的唐斯，卻在24日宣告成為灰狼第7名觸發聯盟健康與安全協議停賽球員，讓他不禁發推，「到底夠了沒！」

唐斯的母親賈桂琳是名護理師，卻在去年因為染疫不幸過世，唐斯還來不及悲痛太久，自己也宣告感染新冠病毒，整整缺席13場例行賽，讓他成為聯盟最常呼籲民眾要戴好口罩的球員，沒想到如今卻換成他可能再次感染，且暫時無法出賽了。

本季場均24.5分、9.1籃板的唐斯，接下來將跟去年狀元愛德華茲、貝弗利、歐科吉、普林斯、范德比特、麥金利萊特等灰狼隊友一起接受隔離治療，也讓灰狼成為受到這一波全新疫情影響最嚴重的球隊之一，不知道唐斯這次需要隔離多久。

唐斯會在第一時間發推表達內心憤怒，也是因為他確實受到新冠病毒弄到家破人亡，自己也曾染疫過，卻還是躲不掉這次疫情的影響，接下來只能期望他趕緊痊癒，且繼續在場上拚戰，也跟球迷證明他是新冠病毒絕對打不倒的勇者。