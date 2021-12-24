民進黨立法院黨團將明年度政府總預算案逕付二讀引爆爭議，對此，立院昨召開朝野協商，今天就會針對逕付二讀提出復議，讓總預算重回委員會。藍營青年陳冠安為此直言，為何民進黨這次退縮了？考量到總統蔡英文22號在民進黨中常會上，下令總動員，要在25號將地制法修正案付委，就不難明白，民進黨23號會在總預算事件上有所退讓。

陳冠安今（24日）在臉書發文表示，在公投結束之後，民進黨瞬間不演了，接連拋出縣市整併、開放核區食品等重大議題，甚至在22號，於立法院上演史前無例地、違反慣例，將總預算逕付二讀，剝奪委員會審查的權利，然而只過了一天，民進黨卻同意透過復議來回復至委員會審查的階段。

陳冠安直言，正常來說，民進黨不畏外界批評帶著鋼盔往前衝，才是常態；遇到罵聲就華麗轉身，絕非是大家認識的民進黨，因此這便衍生了一個新的問題，為何民進黨這次退縮了？

從大數據上來看，陳冠安分析，臉書社群上在12月22日至23日期間討論「總預算」的聲量並不算太大，然而從社群討論來看，卻盡是負面詞組，包括「突襲」、「閹割」、「為所欲為」、「惡例」、「剝奪」、「違反」、「獨裁」、「破天荒」等，顯示將總預算逕付二讀的作法，確實在網路社群裡負評滿滿，可能是民進黨退縮的其中一個原因。

陳冠安強調，但整體來看，即使聲量性質呈現負面，但考量聲量規模小，對民進黨的實質影響其實有限，因此就可能還有其他考量，包括以退為進，縮減在野黨審查預算的空間，以及縮小戰線，集中火力推動新竹合併。

陳冠安認為，考量到蔡英文22號下午在民進黨中常會上，下令總動員，要在25號將地制法修正案付委，就不難明白，民進黨為何會在23號在總預算事件上有所退讓；很清楚的，在公投結束之後，執政黨必然有更強勢的作為，在野黨絕對必須嚴陣以待，總預算的退讓並不是退讓，而是吹響推動新竹合併的進攻號角。