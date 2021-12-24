詮欣(6205)自結11月稅後盈餘為1600萬元，單月每股盈餘為0.22元，詮欣搶攻車用及伺服器領域有成，預估明年車用產品占比可望達15%，隨著電動車相關產品出貨放量，詮欣表示，2022年為公司業績起飛年，營收及獲利將遠優於今年。

詮欣從2006年啟動轉型布局車用市場，先於2006年到2018年進入Tier 2汽車市場，在消費性影音娛樂系統取得第1家VDA 6.3稽核，之後公司將自己定位為「電動車關鍵零組件主要供應商與Tier1設計夥伴」，於2018年到2021年開始進入Tier 1，正式切入ADAS系統及高頻高速產品的供應鏈，取得6家VDA6.3稽核，公司亦切入車用天線領域，長達14年努力，成果已開始顯現。

目前詮欣車用產品分為DMS(Driver Monitor Systems/汽車電腦主板/抬頭顯示器/駕駛疲勞監視)、ADAS車用攝影模組、EDGE Computing(具儲存功能)、V2X系統(車聯網)及ADAS系統連接器(I/O連接器)四大領域，客戶涵蓋歐美主要車廠，在電動車部分，詮欣在美國電動車大廠的滲透率持續攀升，由原來的一顆影音娛樂系統連接器，近期再拿下該車廠的3顆車載鏡頭連接器，預估明年第2季出貨可望放量，公司亦切入新創電動車大廠供應鏈，提供車載鏡頭模組連接器，詮欣預估，明年車用產品占比可望達15%，2023年及2024年可望倍數成長。

除車用產品開始收割，詮欣也切入伺服器及Storage內部線、Switch內部轉換連接器與外部線，並已開始生產400G相關產品。

就各產品來看，今年IPC約占45%~50%，PC約占20%25%，車用約占6%，網通產品約5%到10%。

在IPC工業產品挹注下，詮欣11月合併營收為1.46億元，月增21%，年增44%，公司自結11月稅前盈餘為1900萬元，年增36%，稅後盈餘為1600萬元，年增45%，單月每股盈餘為0.22元；累計前11月合併營收為14.52億元，年成長18%。

詮欣持續看好IPC工業產品與高階消費性市場銷售，如：遠端伺服器、高階手機等應用面之需求，對12月合併營收樂觀期待。

詮欣董事長吳連溪表示，公司經過近兩年體質調整，產品布局已經成型，未來營運成長大致分為車用電子及ADAS相關、USB4.0、5G/ＷiFi6、元宇宙四大主軸，預期將帶動公司未來業績持續成長，未來兩年獲利可望較今年大躍進。